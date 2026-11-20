Uoči ovog kola crno-beli su na prvom mestu sa maksimalnim učinkom, dok su crveno-beli peti sa po četiri pobede i poraza, uz jedan remi.

Eventualni uspeh u duelu sa Partizanom mogao bi Crvenu zvezdu da približi gornjem domu na tabeli i nastavku borbe za titulu. No, ono što je takođe bitno, crveno-beli bi stekli i mirnoću kada je u pitanju borba za opstanak pošto imaju samo tri boda više u odnosu na devetoplasiranu Loznicu koja se nalazi na prvoj poziciji ispod crte koja vodi u plej-aut.