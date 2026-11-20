PARTIZAN - CRVENA ZVEZDA: Pršti od starta utakmice, crno-beli u velikom naletu
Rukometaši Partizana dočekuju večitog rivala Crvenu zvezdu u okviru 10. kola ARKUS lige Srbije.
Utakmica se igra u hali "Pof. dr Branislav Pokrajac" na Banjici od 18 časova.
Uoči ovog kola crno-beli su na prvom mestu sa maksimalnim učinkom, dok su crveno-beli peti sa po četiri pobede i poraza, uz jedan remi.
Međutim, Partizan se nalazi usred velikih finansijskih problema. Otišlo je rukovodstvo, otišao stručni štab i nekolicina igrača koji su predstavljali okosnicu tima.
Eventualni uspeh u duelu sa Partizanom mogao bi Crvenu zvezdu da približi gornjem domu na tabeli i nastavku borbe za titulu. No, ono što je takođe bitno, crveno-beli bi stekli i mirnoću kada je u pitanju borba za opstanak pošto imaju samo tri boda više u odnosu na devetoplasiranu Loznicu koja se nalazi na prvoj poziciji ispod crte koja vodi u plej-aut.
13'
Mićić pogađa u trenutku kada je Crvena zvezda trebala da se kompletira. Njegov drugi pogodak - 11:4.
12'
Iskusni 38-godišnji Ilija Arbutović je pogodio prazan gol Zvezde koja je igrala u napadu bez golmana - 10:4.
11'
Isključen je Nemanja Obradović, prvo isključenje za Crvenu zvezdu.
Simo Šijan postiže svoj treći pogodak - 9:4.
10'
Crvena zvezda je prekinula seriju 5:0 preko Milanovića - 8:4. Gol sa igračem vuše za crveno-bele.
8'
Anđelković pogađa sa crte za 7:3. Crno-beli su u naletu sa četiri uzastopna pogotka.
Tajm-aut za trenera Nenada Maksića.
7'
Ivan Mićić, kapiten crno-belih, postiže svoj prvi gol - 5:3.
Simo Šijan pod kontaktom pogađa za 6:3.
2'
Brana Mirković sa desne strane povećava na 2:0.
Miloš Pavlović smanjuje na 2:1.
Damjanović stiže do svog drugog gola - 3:1.
Simić smanjuje na 3:2.
Tabela
Standings provided by Sofascore
Sastavi
PARTIZAN - CRVENA ZVEZDA
Hala: "Pof. dr Branislav Pokrajac", Banjica
PARTIZAN: Krivokapić, Šotić, Mirković, Babić, Trnavac, Abutović, Šiljan, Mićić, Gugolj, Kočanović, Ivanić, Papović, Anđelković, Damjanović. Trener: Marko Pavlović
CRVENA ZVEZDA: Ćorović, Simić, Antić, Andrejević, Vidojević, Đukić, Todorović, Matičić, Mirković, Obradović, Pavlović, Damjanović, Stanić, Milošević,Stojinović, Nikolić. Trener: Nenad Maksić.