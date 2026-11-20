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Testovi za utvrđivanje pola zabranjeni su u Francuskoj na osnovu zakona o bioetici, osim u medicinske, naučne ili sudske svrhe, kao i u ekstremnim slučajevima dopinga. Ferari je ocenila da obavezno testiranje predstavlja etički problem, ali i očiglednu diskriminaciju žena.

Međunarodni olimpijski komitet (MOK) u martu je uveo politiku o uslovima nastupa kako bi uskladio svoja pravila sa izvršnom uredbom američkog predsednika Donalda Trampa o sportu, uoči Olimpijskih igara 2028. godine u Los Anđelesu.

MOK je saopštio da je pravo nastupa u svim ženskim disciplinama na Olimpijskim igrama ili drugim događajima pod njegovim okriljem od sada ograničeno na biološke žene, čiji se status utvrđuje obaveznim genetskim testom koji se obavlja jednom tokom karijere sportistkinje. Ova politika stupiće na snagu od Olimpijskih igara u Los Anđelesu, u julu 2028. godine.

"Za sada ne mogu da kažem da li će MOK odustati od ove odluke, ali se nadam da hoće. Nekoliko međunarodnih federacija već je počelo da uvodi ove testove", rekla je Ferari u telefonskom razgovoru sa novinarima.

Ženska teniska asocijacija (WTA) objavila je u julu da uvodi jednokratno, obavezno genetsko testiranje svih igračica kao uslov za učešće na Olimpijskim igrama u Los Anđelesu.

WTA je izmenila pravilnik o podobnosti za nastup i uvrstila je proveru pola "na osnovu biološkog pola", kako bi zaštitila integritet profesionalnog ženskog tenisa i očuvala standarde fer takmičenja.

Ferari je rekla da ta odluka "deprimira" i navela da je oko 60 odsto francuskih sportistkinja protiv genetskog testiranja.

"Smatramo da je to oblik ekstremnog nasilja nad ženama, očigledna diskriminacija. Za mene je to jasan korak unazad kada je reč o pravima žena i pitam se šta će se dogoditi 2030. godine, kada budemo domaćini Zimskih olimpijskih igara", rekla je ona.

Ferari je to izjavila nakon što je dva dana provela na sastanku Evropske unije u Briselu posvećenom mladima i sportu, na kojem je pokrenula pitanje testiranja pola.

"Nastavljam bilateralne razgovore sa kolegama. Mislim da se svest o ovom pitanju povećava i da neke zemlje shvataju da se ono tiče svih sportistkinja. Nadamo se da ćemo i nakon dolaska nove francuske vlade sledeće godine moći da nastavimo da radimo na ovom pitanju jer smatram da je hitno zauzeti stav", dodala je Ferari.

(Beta)

00:30 Fudbalska reprezentacija Srbije Izvor: Kurir

Ferari je rekla da strahuje da posledice ovakvih testova neće pogoditi samo sportistkinje koje pokušavaju da se plasiraju na Olimpijske igre već bi mogle da se prošire i na znatno mlađe uzrasne kategorije.

Obavezno testiranje pola, koje već sprovode svetske federacije za atletiku, skijanje i boks, naišlo je na kritike stručnjaka za ljudska prava i aktivističkih organizacija.