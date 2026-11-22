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Brazilski MMA boracJunior Dias (27), poznat pod nadimkom "Zlatni dečko", našao se u centru jezivog skandala nakon što je uhapšen zbog sumnje da je nožem usmrtio svog psa, a potom njegovo telo stavio u kofer.

Sportista tvrdi da je reagovao u samoodbrani jer je životinja navodno napala njega i njegovu suprugu. Ipak, komšije su policiji prijavile sumnju na dugotrajno zlostavljanje životinja, a slučaj je izazvao burne reakcije u Brazilu.

Junior Dias Foto: Instagram/Junior Dias

Policija je intervenisala 18. novembra u naselju Žardim Aeroporto, na jugu Sao Paula, nakon prijava komšija koje su upozoravale na uslove u kojima su životinje navodno držane u kući borca.

Prema izveštajima brazilskih medija, policajci su u kući pronašli telo psa rase dogo argentino, smešteno u kesi unutar kofera. Pronađen je i nož za koji se sumnja da je korišćen u incidentu, a predmet je zaplenjen radi istrage.

Ali ono što je dodatno uznemirilo javnost jesu svedočenja komšija. Jedna komšinica je tvrdila da je tokom prethodne dve nedelje iz kuće čula zavijanje životinja, kao i da su psi navodno bili bez dovoljno hrane i vode. Prijavila je i da je ranije videla životinju vezanu oko vrata, sa povredama i bez odgovarajućeg zaklona.

Borac tvrdi da je spasavao suprugu i sebe

Dias je policiji izneo potpuno drugačiju verziju događaja. Tvrdio je da je pas prethodnog dana napao njegovu suprugu i povredio joj ruku, a da je narednog jutra ponovo nasrnuo na njih dok su hranili životinje.

Prema njegovom iskazu, pokušao je da obuzda psa, ali ga je životinja ugrizla za ruke, lice i rebra. Naveo je da mu je supruga tada dodala nož, kojim je usmrtio psa, tvrdeći da je to učinio kako bi zaštitio njihove živote.

Njegova supruga potvrdila je policiji da ih je pas napao. Oboje su nakon incidenta zatražili lekarsku pomoć.

Međutim, policija je, nakon razgovora sa svedocima i razmatranja dostavljenih snimaka, ocenila da je reakcija borca bila nesrazmerna. Uhapšen je zbog sumnje na zlostavljanje životinja sa smrtnim ishodom.

Sud ga pustio, ali mu zabranio kontakt sa životinjama

Slučaj je dobio novi obrt nakon saslušanja pred sudom. Diasu je odobrena privremena sloboda, što znači da će se braniti sa slobode dok istraga traje.

Ipak, to ne znači da je oslobođen sumnji niti da je postupak završen. Sud mu je odredio stroge mere: zabranjeno mu je da poseduje životinje, da ih drži ili da na bilo koji način dolazi u kontakt sa njima. Takođe, obavezan je da se redovno javlja nadležnim organima.

Prema pisanju brazilskih medija, policija je u kući zatekla i druge životinje – još jednog psa, šest mačaka i nekoliko ptica. One su predate organizaciji za zaštitu životinja, koja treba da im obezbedi odgovarajuću negu.

Poznata MMA ekipa ga izbacila iz svojih redova

Posledice su stigle i u sportskoj karijeri. Dias je trenirao u čuvenoj ekipi Fighting Nerds, čiji su članovi i poznati UFC borci kao što su Kajo Boraljo, Žan Silva, Karlos Prates i Maurisio Rufi.

Ekipa je najpre objavila da je borac suspendovan do okončanja istrage, uz osudu svakog oblika nasilja nad životinjama. Međutim, nakon što su se pojavile nove informacije, doneta je konačna odluka – Junior Dias više nije član Fighting Nerdsa.

U saopštenju su poručili da ne prihvataju niti opravdavaju postupke koji mu se stavljaju na teret, kao i da žele da pruže podršku preživelom psu i omoguće mu dostojanstven život uz svu potrebnu negu.

Dias ima 27 godina i profesionalni MMA skor od četiri pobede i jednog poraza. Važio je za borca koji želi da se probije do najveće svetske organizacije, UFC-a, ali je sada njegova sportska budućnost u senci ozbiljnog slučaja koji istražuju brazilske vlasti.