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Holanđanin je na uličnoj stazi u Nevadi zabeležio 75. trijumf u karijeri, a trku je obeležio veliki broj preticanja i male razlike među vodećima.

Drugo i treće mesto pripalo je vozačima Meklarena Landu Norisu i Oskaru Pjastriju.

1/4 Vidi galeriju Maks Ferštapen Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Četvrti je kroz cilj prošao vozač Mercedesa Andrea Kimi Antoneli, koji je ranije obezbedio titulu svetskog prvaka, dok je nemački tim na prošloj trci potvrdio titulu u šampionatu konstruktora.

Peto i šesto mesto pripalo je vozačima Alpine Pjeru Gasliju i Franku Kolapintu, a u prvih 10 su završili još Luis Hamilton iz Ferarija, vozač Vilijamsa Karlos Sainc, Džordž Rasel iz Mercedesa i vozač Ferarija Šarl Lekler.

Trku je sa pol-pozicije počeo Ferštapen, dok je u prvom redu sa njim bio Rasel.

Drugi startni red činili su Noris i Isak Hadžar iz Red Bula. Peto i šesto mesto na startu zauzeli su vozač Rejsing Bulsa Arvid Lindblad i Antoneli, a sedmo mesto ostalo je upražnjeno, pošto je zbog problema sa bolidom Lindbladov timski kolega Lijam Loson krenuo iz boksa.

Posle slabih kvalifikacija vozači Ferarija, Lekler i Hamilton, trku su počeli sa 10. i 11. mesta, dok je Pjastri krenuo sa 17. pozicije posle nove promene pogonske jedinice.

Trku zbog tehničkih problema nije počeo vozač Vilijamsa Aleksander Albon.

Većina vozača krenula je na mekim gumama, izuzev Antonelija, Losona i vozača Hasa Olivera Bermana, koji su izabrali srednje tvrde pneumatike.

Na startu nije bilo promena među vodećih pet, dok je Antoneli izgubio dve pozicije od vozača Alpine.

Na kraju prvog kruga Hadžar je obišao Norisa za treće mesto, da bi u narednom krugu Rasel za trenutak preuzeo prvo mesto od Ferštapena.

Holanđanin je već na početku trećeg kruga iskoristio zavetrinu i vratio se na vodeće mesto.

Usledio je veliki broj preticanja među vodećima. Hadžar je preuzeo drugo mesto od Rasela, Lindblad je u petom krugu obišao Norisa za peto mesto, a vozač Meklarena pao je do kraja kruga na šestu poziciju nakon što ga je obišao i Gasli.

U šestom krugu Hamilton je obišao Antonelija za sedmo mesto, ali je novi svetski prvak ubrzo vratio poziciju.

Vodeći Ferštapen nije uspevao da napravi veću razliku u odnosu na ostale vozače, a u devetom krugu Rasel je obišao Hadžara i preuzeo drugo mesto.

U narednom krugu do četvrtog mesta je došao Gasli, dok je Lindblad pao na petu poziciju.

Među vodećima je bio veliki broj promena, pa je u nekoliko navrata Rasel preuzimao i gubio prvo mesto, dok je Gasli u 11. krugu samo za trenutak obišao Hadžara za treću poziciju.

U 12. krugu Noris je pao na deveto mesto, nakon što su ga obišla oba vozača Ferarija, a ubrzo je pao i iza timskog kolege Pjastrija, koji je bio na devetoj poziciji.

Male razlike među vozačima omogućavale su veliki broj preticanja na stazi, a poredak se menjao iz sekunde u sekundu.

Hamilton je bio pod istragom, pošto je prilikom obilaženja Norisa izašao sa staze, a direkcija trke odlučila se da vozača Ferarija kazni sa 10 sekundi.

Noris je u međuvremenu sa 11. mesta došao do devete pozicije, nakon što je u 18. krugu obišao Leklera, dok se ispred njega nalazio Pjastri.

Pad u poretku doživeo je Gasli, kojeg su obišli Antoneli i Lindblad, pa je Francuz u 18. krugu bio šesti.

U 19. krugu na stazu je izašlo vozilo bezbednosti, nakon što je u borbi za niže pozicije došlo do kontakta između vozača Hasa Rafaela Kamare i vozača Kadilaka Serhija Peresa.

Peres je završio trku, dok je Kamara nastavio. Njihov incident većina vozača iskoristila je za odlazak na promenu guma u 20. krugu, sa izuzetkom Hamiltona, koji je na zamenu pneumatika otišao krug kasnije.

U istom krugu na stazi se okrenuo Lindblad, koji se zatim povukao iz trke.

Poredak je nakon odlazaka u boks bio sledeći: Ferštapen je bio na prvom mestu, Rasel je bio drugi, Hadžar treći, Gasli na četvrtoj poziciji, Antoneli na petom mestu, Noris šesti, a Lekler sedmi. Pjastri je bio na 11. poziciji, a Hamilton je posle kazne pao na 14. mesto.

Vozilo bezbednosti se povuklo u 26. krugu, a u istom krugu sa Hadžarovog bolida otpao je deo prednjeg krila, pa je vozač Red Bula pao na začelje.

Hamilton je već u 27. krugu stigao do 10. mesta, poslednjeg koje nosi bodove, dok je Noris napredovao dve pozicije i preuzeo četvrto mesto od Antonelija.

Vozači su nastavili sa preticanjima, uključujući i Ferštapena i Rasela. Vozač Mercedesa je u 29. krugu samo za trenutak preuzeo prvo mesto, da bi Ferštapen ubrzo vratio poziciju.

U 31. krugu na treće mesto se popeo Noris, koji je obišao Gaslija, a u poretku je napredovao i Hamilton, koji je stigao do osmog mesta.

Gaslija je u 33. krugu obišao i Antoneli, koji je preuzeo četvrto mesto, dok se u isto vreme vodila borba između vozača Ferarija za sedmu poziciju. Tada je došlo do kontakta Leklera i Hamiltona, posle čega je Britanac pao u poretku na 10. mesto.

Direkcija trke odlučila se da zbog tog incidenta kazni Leklera sa 10 sekundi.

Na početku 34. kruga Noris je obišao Rasela za drugo mesto, a u istom krugu vozač Meklarena je za trenutak bio na prvoj poziciji.

Ferštapen je ubrzo odgovorio i vratio se na prvo mesto, a i nastavak trke doneo je veliki broj preticanja i promena.

Većinu trke na prvom mestu proveo je Ferštapen, a od 39. kruga za protivnika u borbi za pobedu dobio je Antonelija, koji je obišao svog timskog kolegu.

U 48. krugu, dva kruga pre kraja, Rasel je udario u zaštitnu ogradu, ali se vratio na stazu kao deveti u poretku.

Krug kasnije probleme je imao i drugi vozač Mercedesa – Antoneli, koji je izgubio dve pozicije od vozača Meklarena. Noris je pred poslednji krug bio drugi, dok je Pjastri bio treći, a na tim pozicijama ostali su do kraja.

Lekler je kroz cilj prošao kao šesti, ali je zbog kazne od 10 sekundi pao za četiri mesta i osvojio jedan bod.

U generalnom plasmanu Antoneli vodi sa 402 boda, drugo mesto zauzima Ferštapen sa 304 boda, Hamilton je treći sa 267 bodova, dok Rasel i Noris imaju po 264 boda.

Do kraja sezone ostale su još dve trke, a naredna se vozi za sedam dana za Veliku nagradu Katara.

Beta