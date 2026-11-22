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Vozač Red Bula Maks Ferštapen rekao je danas da nikada u svojoj karijeri nije doživeo trku sa toliko preticanja kao što je bio slučaj u Las Vegasu, kao i da je presrećan zbog pobede na toj stazi.

„Ovo je bilo ludo. Zaista nadrealno i nešto što nikada ranije nisam doživeo u Formuli 1... Mislim da smo imali sve dobro podešeno. Bilo je neverovatno puno borbi, a efekat zavetrine bio je toliko važan da je bilo gotovo nemoguće odvojiti se od ostalih. Bilo je neverovatno koliko je vozača bilo zajedno u borbama“, rekao je Ferštapen, preneo je Bi-Bi-Si (BBC).

Ovo je 29-godišnjem Holanđaninu 75. pobeda u karijeri, ujedno treća na uličnoj stazi u Las Vegasu, gde se trke održavaju poslednje četiri godine.

„Tri je moj broj (broj Ferštapenovog bolida). Početak sezone nije bio nimalo dobar, ali se sada stvari definitivno okreću u našu korist i lepo je to videti. Svi naporno rade kako bismo i ove godine nastavili da ostvarujemo ovakve rezultate, a istovremeno učimo i spremamo se za narednu sezonu. Veoma sam srećan što sam uspeo da pobedim u ovako ludoj trci“, dodao je Ferštapen.

Drugo mesto zauzeo je vozač Meklarena Lando Noris, svetski šampion iz 2025. godine, dok je njegov timski kolega Oskar Pjastri prošao kroz cilj kao treći.

Vozač Mercedesa Andrea Kimi Antoneli, koji je ranije osigurao titulu svetskog prvaka, trku je završio na četvrtom mestu.

1/4 Vidi galeriju Maks Ferštapen Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Noris je istakao da je trka u Las Vegasu verovatno bila najhaotičnija u istoriji Formule 1.

„Polovinu vremena nisam znao šta se dešava. Nisam znao da li ću imati najbolju trku u karijeri i priliku da pobedim ili ću na kraju završiti poslednji. Trka je imala baš sve. Bilo je teško, ali sam dobro tempirao trenutak kada sam se vratio na vrh (u jednom trenutku bio je na 11. mestu). Takođe, ovo je bila trka u kojoj je bilo najvažnije ne praviti greške, kao što su učinili mnogi drugi vozači. Bio je ovo zabavan dan. Haotičan, ali zabavan, a uz to i odličan rezultat za naš tim“, rekao je Noris.

Pjastri, koji je zbog promene pogonske jedinice trku počeo sa 17. mesta, rekao je da je trka bila potpuno nepredvidljiva.

„Kažu da je Las Vegas svetska prestonica zabave i mislim da je ovo zaista bilo veoma zabavno iskustvo. Neverovatna trka! Startovao sam sa začelja i nisam znao kako će se sve odvijati, ali smo prilično brzo počeli da napredujemo. Već na početku sam shvatio da će svi ostati u jednoj velikoj grupi... Bila je ovo potpuno luda trka i neverovatno iskustvo, ali sam veoma srećan što sam ja završio na podijumu“, zaključio je Pjastri.

Trku su obeležile i kazne vozačima Ferarija. Luis Hamilton je u prvom delu trke kažnjen sa 10 sekundi, pošto je prilikom obilaženja Norisa izašao sa staze i nije vratio poziciju vozaču Meklarena, dok je Šarl Lekler kažnjen zbog incidenta sa timskim kolegom u drugom delu trke. Obojica su završila u bodovima, Hamilton na sedmom, a Lekler na 10. mestu.

U završnici trke, dva kruga pre kraja, u zaštitnu ogradu udario je vozač Mercedesa Džordž Rasel, koji se do tog trenutka borio za pobedu. Rasel je trku završio na devetom mestu.

U generalnom plasmanu Antoneli vodi sa 402 boda, drugi je Ferštapen sa 304 boda, Hamilton na trećem mestu ima 267 bodova, dok Rasel i Noris imaju po 264 boda.

U plasmanu konstruktora titulu je na prošloj trci osigurala ekipa Mercedesa, koja vodi sa 666 bodova, drugoplasirani Ferari ima 517 bodova, dok se u borbi za treće mesto nalaze Red Bul sa 440 bodova i Meklaren sa 431 bodom.

Do kraja sezone ostale su još dve trke, a naredna se vozi za sedam dana za Veliku nagradu Katara.

Beta