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Pravi rat izbio je unutar Ferarija na Velikoj nagradi Las Vegasa!

Luis Hamilton i Šarl Lekler ponovo su pokazali da među njima nema mnogo strpljenja, a njihova međusobna borba na stazi završila se sudarom, okretanjem bolida i kaznom koja je dodatno razbesnela italijanski tim!

Sve je počelo još tokom trke, kada je Hamilton preko timskog radija izgubio živce zbog načina na koji se Lekler borio protiv njega. Britanac je pokušavao da sustigne vozače ispred sebe, ali mu je timski kolega, po njegovom mišljenju, stajao na putu.

"Šarl samo... Možete li da mu kažete da odj*be?! Pokušavam da stignem ove ispred", besno je poručio Hamilton svom trkačkom inženjeru.

Međutim, ni Lekler nije ostao dužan. I on se žalio na ponašanje sedmostrukog svetskog šampiona, upozoravajući ekipu da bi njihovo međusobno nadmudrivanje moglo loše da se završi.

"Mora da bude oprezan s tim zatvaranjem prostora, jer se ovo neće dobro završiti", upozorio je.

I bio je u pravu!

Sudar koji je zapalio Ferari

U 38. krugu dogodio se potpuni haos. Lekler je pokušao da napadne Hamiltona sa unutrašnje strane, ali je prednjim desnim točkom zakačio zadnji levi točak Britanca. Hamiltonov bolid se zarotirao, a Ferari je u jednom trenutku ostao bez kontrole nad situacijom.

Sudije su odmah pokrenule istragu, a epilog je bio bolan za Leklera - kazna od deset sekundi zbog izazivanja sudara. Hamilton je, uprkos incidentu, uspeo da nastavi trku i na kraju završi ispred timskog kolege.

Zanimljivo, Britanac nije želeo da Lekler bude kažnjen kada mu je ekipa javila kakvu je odluku donela direkcija trke.

"Ne želim to", kratko je poručio Hamilton preko radija.

Ali tu nije bio kraj Ferarijevim mukama. Hamilton je ranije tokom trke i sam dobio deset sekundi kazne, pošto su sudije procenile da je napuštanjem staze stekao prednost u borbi sa Landom Norisom.

Vasur poludeo, Leklera odmah pozvao na raport!

Šef Ferarija Frederik Vasur nije mogao da sakrije bes. Čim se trka završila, preko radija je poslao jasnu poruku Lekleru.

"Šarl, želim da te vidim odmah posle trke, pre svega ostalog", poručio mu je Vasur.

Francuz je kasnije bio još oštriji u razgovoru sa medijima, nazvavši incident potpuno neprihvatljivim. Naglasio je da su vozači prethodno dobili jasne instrukcije da razmišljaju o interesima ekipe, a ne da ulaze u međusobne obračune.

"Šarl je očigledno napravio grešku. To je mnogo koštalo tim i potpuno je neprihvatljivo. Više smo nego besni", poručio je Vasur.

Ni Lekler nije pokušavao da izbegne odgovornost. Priznao je da je kazna verovatno bila zaslužena, a posle trke rekao je da mu je neprijatno zbog svega što se dogodilo.

"Osećam se prilično posramljeno zbog tima", priznao je Lekler.

Treći put se zakačili ove sezone!

Ovo nije prvi put da Hamilton i Lekler imaju ozbiljan problem na stazi. Njihovi odnosi već su bili pod lupom posle incidenata na trkama u Monci i Meksiko Sitiju, a razgovori unutar ekipe u Brazilu očigledno nisu rešili sve probleme.

1/11 Vidi galeriju Luis Hamilton u Ferariju Foto: BENJAMIN CREMEL / AFP / Profimedia, Cristopher Ponso/ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia

Ferari je tako u Las Vegasu osvojio samo sedam bodova, a umesto priče o rezultatu, u centru pažnje našao se novi sukob dvojice vozača. Hamilton je završio kao sedmi, dok je Lekler, posle kazne, zauzeo deseto mesto.

Umesto da zajedničkim snagama jure vrh, dvojica asova ponovo su se obračunavala između sebe.