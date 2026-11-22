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Priča o sportskoj novinarki Dajani Rusini i treneru Nju Ingland PetriotsaMajku Vrabelu ponovo je u centru pažnje američkih medija, pošto se pojavila tvrdnja da bi novinarka mogla da otkrije nepoznate detalje njihovog odnosa u knjizi.

Priču je pokrenuo bostonski radijski voditelj Džim Marej, koji je u emisiji "Felger & Mazz" na stanici "98.5 The Sports Hub" izneo tvrdnju da Rusini priprema knjigu i da bi u njoj mogla da progovori o svemu što se događalo.

Prema njegovim rečima, prijatelj mu je ispričao da je razgovarao sa novinarkom na jednom događaju u Njujorku, gde mu je ona navodno pomenula da sprema knjigu i da će u njoj govoriti o čitavoj priči. Vest su preneli brojni američki sportski mediji, ali ubrzo je usledio i obrt.

1/5 Vidi galeriju Majk Vrabel i Dajana Rusini Foto: Page Six / MEGA / The Mega Agency / Profimedia, Greg Chow/ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia

Dobila ponude, ali ne piše knjigu!

Portal TMZ objavio je da poznata sportska novinarka ipak ne radi na knjizi koja bi razotkrila detalje skandala. Pozivajući se na izvore bliske Rusini, TMZ navodi da je dobila različite ponude, ali da trenutno ne piše takvo izdanje i da joj je prioritet povratak poslu koji voli - praćenju NFL-a.

Rusini se nedavno vratila pred kamere pokretanjem emisije "The Russini Report", nakon višemesečnog odsustva iz sportskih medija. Ipak, u prvoj emisiji nije govorila o Vrabelu, njihovom odnosu niti o okolnostima zbog kojih je napustila "The Athletic".

Sve počelo fotografijama iz luksuznog odmarališta!

Podsetimo, skandal je izbio u aprilu ove godine, kada je "Njujork post" objavio fotografije Rusini i Vrabela zajedno u luksuznom odmaralištu u Sedoni, u Arizoni. Pojedini snimci prikazivali su ih kako se drže za ruke i grle, što je pokrenulo lavinu pitanja o prirodi njihovog odnosa.

Dodatnu pažnju izazvala je činjenica da su oboje u braku. Vrabel je susret opisivao kao bezazlen, dok je Rusini tvrdila da fotografije ne prikazuju pravi kontekst događaja i da je u pitanju bilo veće društvo.

Kasnije su se pojavile i fotografije na kojima su navodno zajedno u jednom baru u Njujorku, još iz 2020. godine.

Istraga otkrila problem, ali ne i prirodu odnosa

Rusini je 14. aprila podnela ostavku u "The Athleticu", a interna istraga tog medija, čiji su rezultati objavljeni u septembru, zaključila je da je prekršila uredničke standarde jer nije prijavila odnos koji je mogao da dovede u pitanje njenu novinarsku nepristrasnost.

Ipak, u izveštaju nije utvrđeno da li je odnos sa Vrabelom bio romantične prirode. Utvrđeno je da je postojala situacija koja je predstavljala sukob interesa i da je trebalo da bude prijavljena urednicima.

Zbog toga bi eventualna knjiga, ukoliko bi je Rusini zaista napisala, mogla da privuče ogromnu pažnju američke sportske javnosti. Za sada, međutim, ostaje samo tvrdnja koja je pokrenula buru – i demanti da je knjiga u pripremi.