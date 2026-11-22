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Vozač Dukatija Mark Markez osvojio je danas osmu titulu u Moto GP šampionatu, pošto je trku za Veliku nagradu Portugala završio na osmom mestu i tako napravio nedostižnu bodovnu prednost u odnosu na Horhea Martina iz Aprilije.

1/4 Vidi galeriju Mark Markez Foto: Andreas SOLARO / AFP / Profimedia, JAVIER SORIANO / AFP / Profimedia, EPA/Nuno Veiga

Markez jednu trku pre kraja sezone u Moto GP ima 439 bodova, dok je Martin na drugom mestu sa 396.

Španski vozač se tako izjednačio sa Đakomom Agostinijem po broju titula u Mogo GP, a takođe je došao do ukupno 10. titule u svim kategorijama.

Iza Markeza je ostao Valentino Rosi kojim ima sedam titula u Mogo GP, a ukupno devet.

Agostini je vozač sa najviše titula u svim kategorijama - 15, drugi je Anhel Nijeto sa 13.

Vozač Aprilije Marko Beceki trijumfovao je u današnjoj trci u Portugalu, drugi je bio Martin, a kao treći završio je Raul Fernandez iz Trekhausa.

Poslednja trka ove sezone u Mogo GP šampionatu voziće se 29. novembra za Veliku nagradu Valensije.