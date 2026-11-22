U prvom takmičenju, Stevanovićeva je sa visokih 634,0 krugova osvojila prvo mesto u kvalifikacijama. U finalu je zauzela treće mesto, a ispred nje su ostale dve mađarske takmičrke, Ester Mesaroš i Ana Nađbanjaj-Nađ. Obe su pogodile po 251,6 krugova, a Mesarošovoj je pripalo zlato posle raspucavanja.

Stevanovićeva u kvalifikacijama drugog takmičenja, u kome je startovalo 40 dama, nije bila tako precizna kao prvog dana. Pogodila je 632,0 kruga, ali i to je bilo dovoljno za prvo mesto. U istom ritmu nastavila je i u finalu i trijumfovala sa 254,5 krugova (0,8 manje od svetskog rekorda Kineskinje Ksinlu Peng). Drugo mesto sa 252,6 krugova izborila je Reka Toma, a bronzom se okitila Ester Deneš, obe članice budimpeštanskog Ujpešta.