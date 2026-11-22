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Kenijci Derik Njoroge i Valentina Džebet pobednici su Beogradskog polumaratona koji je sedmi put održan na ulicama našeg glavnog grada. Njoronge je trku na 21 kilometar završio u vremenu 1:03:49, drugo mesto osvojio još jedan Kenijac Rafael Karita (1:03:56), dok je treću poziciju zauzeo Tom Foster iz Nemačke (1:04:09).

1/14 Vidi galeriju 39. Beogradski maraton, 19.4.2026. Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT © 2026/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©

U konkurenciji dama prvoplasirana Valntina Džebet je kroz cilj prošla u vremenu 1:11:06, druga je bila Kenijka Dolfin Nijaganka (1:12:48), dok je treće mesto osvojila Čelangat Sang (1:14:41) takođe iz Kenije.

Izuzetno uzbudljivo bilo je i u trci na 10 kilometara u kojoj su do odličja uspeli da stignu i srpski atletičari. U muškoj konkurenciji trijumfovao je Kenijac Viktor Kemboi (28:42), drugo mesto pripalo je Emilu Milanu de la Olivi (28:55) iz Švedske, dok je treći kroz cilj prošao reprezentativac Srbije Elzan Bibić (28:59). U ženskoj konkurenciji najbrža je bila Kenijka Džekinta Kamau (33:24), druga mesto osvojila je naša Milica Tomašević (33:49), dok je treću poziciju zauzela Loiz Vambui Kiarie iz Kenije (34:42).

Sedmi po redu Sava osiguranje Beogradski polumaraton okupio je 4.000 učesnika iz ukupno 50 zemalja. Organizatori su se još jednom potrudili da omoguće maksimalan ugođaj svim trkačima na stazi, a na ruku su im išli i idelani vremenski uslovi kao i ravna i brza trsa. Saobraćaj je u pojedinim delovima Novog Beograda i Zemuna bio zatvoren, ali ulice su bile otvorene za sve posetioce i one koji su želeli da podrže trkače i uživaju u jedinstvenoj trkačkoj manifestaciji.

Ujedno, ovaj događaj bio je i dobra priprema za predstojeći jubilarni 40. Beogradski maraton i Evropsko prvenstvo u trčanju na 10, 21 i 42 kilometra koji su na programu narednog aprila, kada Beograd postaje i deo SuperHalfs Europa, polumaratonske serije koja povezuje vodeće evropske polumaratone.

Ovogodišnji Sava osiguranje Beogradski polumaraton imao je i humantirani karakter, pošto je ovom manifestacijom započeta akcija pod nazivom “Polumaraton. Celo srce” u organizaciji Fondacije “Heroji Beogradskog maratona”. Idejni pokretač i zaštitno lice akcije je Andrej Bobocki, dobitnik priznanja „Heroj Beogradskog maratona”, koji i sam živi sa Kronovom bolešću, a cilj je prikupljanje sredstava za nabavku savremenog ultrazvučnog aparata za Gastroenterološko odeljenje Instituta za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije „Dr Vukan Čupić”.