Slušaj vest

Kamara vozi za Has i u poslednje dve trke u šampionatu Formule 1

Ekipa Has saopštila je danas da će Rafael Kamara voziti za tim u poslednje dve trke u Formuli 1 ove sezone, što znači da se neće boriti za titulu u preostalim trkama u šampionatu Formule 2.

Kamara je debitovao na Velikoj nagradi Sao Paula ranije ovog meseca, nakon što je Esteban Okon napustio tim uoči trke u Meksiko sitiju, a rezervni vozač Rjo Hirakava ga je zamenio u toj trci.

1/7 Vidi galeriju Formula 1 Velika nagrada Abu Dabija Foto: David Davies, PA Images / Alamy / Profimedia, DPPI, DPPI Media / Alamy / Profimedia, IPA, Independent Photo Agency / Alamy / Profimedia

Brazilski 21-godišnji vozač nastupio je danas uz timskog kolegu Olivera Bermana na Velikoj nagradi Las Vegasa i zauzeo 16. mesto posle sudara sa Serhiom Peresom iz Kadilaka. Has nije potvrdio da li će Berman ostati u ekipi i u narednoj 2027. godini.

Već je potvrđeno da će Kamara voziti za Has naredne godine, a do tada će imati priliku da stekne još iskustva na dva trkačka vikenda u Formuli 1, predstojećeg vikenda u Kataru i u poslednjoj trci sezone u Abu Dabiju.

"Drago nam je što ćemo sezonu završiti sa Rafom za volanom i što će nastaviti da stiče iskustvo nakon prve dve trke za tim, u Brazilu i SAD. ;Oduševljen sam što je Rafa svaki izlazak na stazu shvatio kao priliku za učenje i što se dodatno uklopio u tim. ;Sada ćemo zajedno završiti sezonu, što je korisno za sve nas uoči relativno kratke pauze i početka priprema za 2027", rekao je direktor Hasa Ajao Komacu.

Kamara vodi u generalnom plasmanu Formule 2 sa sedam bodova više od Red Bulovog juniora Nikole Cvolova. Do kraja sezone preostale su još četiri trke, po dve tokom vikenda u Kataru i Abu Dabiju i malo je verovatno da će Kamara zadržati prednost.

Njegova ekipa u Formuli 2 Invikta Rejsing, oglasila se na društvenoj mreži Iks.

"Kakvo je ovo putovanje bilo. Hvala ti na svemu Rafa i srećno na preostalim trkama sezone Formule 1 sa Hasom", navela je Invikta.