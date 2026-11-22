BRAZILAC ODUSTAO OD TITULE U FORMULI 2: Kamara vozi za Has i u poslednje dve trke
Kamara vozi za Has i u poslednje dve trke u šampionatu Formule 1
Ekipa Has saopštila je danas da će Rafael Kamara voziti za tim u poslednje dve trke u Formuli 1 ove sezone, što znači da se neće boriti za titulu u preostalim trkama u šampionatu Formule 2.
Kamara je debitovao na Velikoj nagradi Sao Paula ranije ovog meseca, nakon što je Esteban Okon napustio tim uoči trke u Meksiko sitiju, a rezervni vozač Rjo Hirakava ga je zamenio u toj trci.
Brazilski 21-godišnji vozač nastupio je danas uz timskog kolegu Olivera Bermana na Velikoj nagradi Las Vegasa i zauzeo 16. mesto posle sudara sa Serhiom Peresom iz Kadilaka. Has nije potvrdio da li će Berman ostati u ekipi i u narednoj 2027. godini.
Već je potvrđeno da će Kamara voziti za Has naredne godine, a do tada će imati priliku da stekne još iskustva na dva trkačka vikenda u Formuli 1, predstojećeg vikenda u Kataru i u poslednjoj trci sezone u Abu Dabiju.
"Drago nam je što ćemo sezonu završiti sa Rafom za volanom i što će nastaviti da stiče iskustvo nakon prve dve trke za tim, u Brazilu i SAD. ;Oduševljen sam što je Rafa svaki izlazak na stazu shvatio kao priliku za učenje i što se dodatno uklopio u tim. ;Sada ćemo zajedno završiti sezonu, što je korisno za sve nas uoči relativno kratke pauze i početka priprema za 2027", rekao je direktor Hasa Ajao Komacu.
Kamara vodi u generalnom plasmanu Formule 2 sa sedam bodova više od Red Bulovog juniora Nikole Cvolova. Do kraja sezone preostale su još četiri trke, po dve tokom vikenda u Kataru i Abu Dabiju i malo je verovatno da će Kamara zadržati prednost.
Njegova ekipa u Formuli 2 Invikta Rejsing, oglasila se na društvenoj mreži Iks.
"Kakvo je ovo putovanje bilo. Hvala ti na svemu Rafa i srećno na preostalim trkama sezone Formule 1 sa Hasom", navela je Invikta.