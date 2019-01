ARUNOVIĆ I MIKEC: Priznanje za najbolje u 2018. podstrek za nove uspehe

Arunovićeva se sa svakog velikog takmičenja na kome je učestvovala u 2018. vratila bar sa jednom medaljom. Ona je uspešnu sezonu krunisala titulom svetskog vicešampiona vazdušnim pištoljem na Svetskom prvenstvu u Čangvonu, čime je Srbiji donela prvu kvotu za Olimpijske igre u Tokiju 2020.

Na prvom velikom takmičenju u 2018, na Evropskom prvenstvu vazdušnim oružjem u Djeru, osvojila je pojedinačno srebro i predvodila Srbiju ka ekipnoj bronzi vazdušnim pištoljem. Na turnirima Svetskog kupa okitila se s dva srebra i bronzom u pojedinačnoj konkurenciji, a na Mediteranskim igrama u Taragoni bila je druga vazdušnim pištoljem.

Arunovićeva i Mikec su zajedno, kao članovi miksa vazdušnim pištoljem, osvojili četiri odličja na evropskim i svetskim takmičenjima u 2018. godini.

Zorana Arunović je na svečanosti Saveza kazala da je prošla godina bila jedna od najuspešnijih u njenoj karijeri.

"Veliku zahvalnost za izuzetan bilans medalja dugujem i mom partneru u miksu Damiru Mikecu. Na velikim takmičenjima smo pokazali da spadamo u krug pet najboljih miks parova pištoljem na planeti. Na SP sam ispunila kvotu za Tokio, ali to ne menja mnogo u mojim ciljevima i pripremama u predolimpijskoj godini. Kao i uvek, na svakom takmičenju idem na prvo mesto. Jedino će mi biti lakše što više ne moram da 'jurim' kvotu. S te strane sam rasterećena i mogu da se posvetim samo ostvarivanju što boljih rezultata", rekla je Arunovićeva na svečanosti SSS.

I Mikec je na SP u Čangvonu stigao do srebrne medalje malokalibarskim pištoljem slobodnog izbora, koji nije više u olimpijskom programu, a bio je najzaslužniji za drugo mesto srpske ekipe u toj disciplini. Na EP u Djeru je osvojio ekipno srebro vazdušnim pištoljem. Na Mediteranskim igrama okitio se zlatnim odličjem za pobedu vazdušnim pištoljem.

On je za najboljeg strelca Srbije proglašen peti put uzastopno, a šesti put ukupno.

"Zaista impozantan broj, a svako novo priznanje je nova motivacija da naredne godine budem još bolji. Prošla godina je bila uspešna, prvi put sam stigao do pojedinačne medalje na Svetskom prvenstvu, a sada je na redu predolimpijska sezona, tokom koje ću imati pet takmičenja na kojima ću imati šansu da izborim olimpijsku kvotu. Neće biti lako, ali verujem da ću neku od šansi iskoristiti, ako ostvarim plan, a to je da popravim individualne plasmane i rezultate", ; "Prošle godine sam sa Zoranom u miksu ostvario mnogo, ali na većini takmičenja sam bio vrlo blizu finala i borbe za odličja u pojedinačnoj konkurenciji. Nadam se da ću ove preskočiti tanku liniju koja deli osmo i deveto mesto, da ću češće ulaziti u finale, samim tim i imati više šansu za kvotu i medalje", dodao je on.

Za najuspešnijeg trenera proglašena je Jelena Arunović, selektor za pištolj i trener Zorane Arunović.

"I ranije sam bila najužem krugu kandidata za najboljeg trenera, ali uvek je neko bio za nijansu bolji. Na svu sreću naši strelci godinama postižu odlične rezultate, pa je i konkurencija za izbor najboljeg trenera žestoka. Kao selektor za pištolj izuzetno sam zadovoljna učinkom naše reprezentacije ovim oružjem u 2018. Na svakom takmičenju su bili u samom vrhu, ali verujem da mogu još da napreduju", rekla je ona.

Kurir sport / Beta

Kurir

Autor: Kurir