VRHUNSKI SPORT I NAUKA MOGU ZAJEDNO: Nikola Rađen diplomirao, pa sad pravac Liga šampiona

Ali, i da bi se maksimalno posvetio svom vaterpolo klubu Vind sport koji je osnovao pre godinu dana i sa kojim ima velike planove. U međuvremenu, stekao je i diplomu trenera u sportu pošto je nedavno diplomirao na Fakultetu za sport Univerziteta "Union - Nikola Tesla" i time, kako sam priznaje, sebe i u budućnosti vezao za vaterpolo.

Rađen je diplomski rad na temu "Pozitivan uticaj novih pravila u vaterpolu na tehniku igre" odbranio najvišom ocenom i ne krije da mu stečeno zvanje diplomiranog trenera veoma znači:

- Vrhunski sport zahteva mnogo odricanja, što u mom slučaju nije bio problem. Imao sam sjajnog saveznika, koji je u obrazovnom smislu vodio računa o mojoj budućnosti, a to je Fakultet za sport. Bio sam fenomenalno primljen, imao sam izvanredan tretman i uvek sam nailazio na razumevanje kod svih profesra - počinje priču Rađen i dodaje:

- Odavno sam imao želju da ostanem u sportu, taj plan sam s godinama razradio, a znanje koje sam stekao i igračko iskustvo koje imam će mi sigurno mnogo pomoći da ostvarim sve ono što sam zamislio. Veliki broj mojih kolega vaterpolista studira ili je završilo Fakultet za sport poput Jugoslava Vasovića, Baneta Mitrovića, Save Ranđelovića, Viktora Rašovića, zatim selektora Crne Gore Vlade Gojkovića... to najbolje govori o kvalitetu ovog fakulteta, ali i njegovim kapacitetima koji su na visokom nivou.

Osvajač čak 17 medalja sa nacionalnim timom, maksimlano se posvetio radu u svom klubu, a ističe da posebno uživa u radu sa decom:

- Mlad smo klub, postojimo godinu dana, ali već imamo 60 klinaca koji redovno treniraju u Pančevu. Od ove godine krećemo takmičenje i u seniorskoj konkurenciji u prvoj B ligi Srbije. Stvorili smo izuzetno kvalitetnu organizacionu strukturu, Igor Milanović je sportski direktor i mislim da imamo dobru bazu da stvaramo šampione. Potpisali smo i tehničku saradnju sa Crvenom zvezdom što je izuzetna stvar. Takođe, optimizam dodatno podgreva i činjenica da je moj kamp vodenih sportova ove godine bio najmasovniji. Treća sezona koja je organizovana u Pančevu bila je vrlo kvalitetna, bilo je dosta kvalitetenih klinaca. Kuriozitet je da smo peko kampa angažovila dvojicu igrača sa Novog Zelanda koji će igrati u prvom timu i koji zaista imaju mogućnost da mnogo napreduju.

Na pitanje o ambicijama, Rađen odgovara:

- Nadam se da neće zvučati neskromno, ali za osam do 10 godina očekujem da će Vind sport igrati u finalu Lige šampiona koja će se igrati u Pančevu - rekao je Rađen.

Za kraj razgovora dotakao se i predstojeće sezone sa Crvenom zvezdom:

- Veliki sam zvezdaš i zaista sam imao ogromnu želju da karijeru završim u Crvenoj zvezdu. Veliku stvar za tim predstavlja to što je trener vrhunski stručnjak kakav je Igor Milanović. Ekipa je mlada, jako potentna, uz dva stranca Gusarova i golmana Ivanova može neverovatno da napreduje. Mislim da se to pokazalo u kvalifikacijama za Ligu šampiona u Šapcu. U četiri dana dobili smo sve utakmice, a najznalmjivije bilo upravo protiv domaćina Šapca, aktuelnog šampiona Srbije i sve to smo ostvarili sa nepunih 10 dana treninga. Sada nas očekuje završni krug kvalifikacija za elitno evropsko takmičenje na našem bazenu. Biće to prilika da naši navijači napune SC "Milan Gale Muškatirović". Sjajno bi bilo da posle fudbalera i košarkaša i Zvezdin vaterpolo klub igra u Ligi šampiona, a to bi bila i prava poslatica za navijače - zaključio je Rađen.

