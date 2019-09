SVI SU U ČUDU: Zašto Habib nosi čudnu čupavu kapu? Konačno otkrivena najveća misterija UFC! Kapa nosi posebnu MOĆ! VIDEO

Ровно 7 лет назад я дебютировал в @ufc Было много экспертов, которые говорили, что я не смогу, но моя вера и надежда на Всевышнего была слишком крепкой, чем многие думали. А все остальное уже история, и её уже не стереть. Exactly 7 years ago I made my debut in @ufc many experts said that I won’t make it, but my faith in God were too strong, than many people thought. The rest is the history and you won’t erase it. #победатолькоотВсевышнего

