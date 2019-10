NOVA MEDALJA ZA SRBIJU: Milica Mandić bronzana na G1 turniru, Olimpijske igre sve bliže

Srpska reprezentativka u tekvondou Milica Mandić vraća se sa još jednog izuzetno jakog turnira sa novim odličjem oko vrata!

Milica je na G1 turniru u Sofiji osvojila bronzu i došla do važnih bodova koji je sve više približavaju zacrtanom cilju, a to je plasman na Olimpijske igre u Tokiju naredne godine.

Na putu do postolja Milica je redom bila bolja od Katarine Batili iz Obale Slonovače, Engleskinje Rebeke Mogovan i Francuskinje Solen Avulet, da bi u borbi za finale izgubila, posle odlične borbe, od Kineskinje Šuin Ženg.

Trener Milice Mandić i ostalih naših reprezentativaca Dragan Jović istakao je važnost novih bodova koje je naša zlatna olimpijka osvojila u Sofiji.

- Ovo je njena sedma medalja na Grand pri turnirima. Bila je odlična ceo dan, u svakoj borbi! I u polufinalu je bila dosta blizu sa Kineskinjom koja je osvojila i ovaj Gran pri, baš kao i onaj u Japanu. Ovo znači i novih 14,4 poena više važnih do kraja kvalifikacionog dela. Fokus prebacujemo na Bari i novi G4 turnir, te na kraju na finalni GP posle kog će sve biti poznato. Mislim da će se Milica sa ovim poenima pomeriti za jedno mesto naviše u renkingu - objasnio je Jović.

Ova medalja je izuzetno važna za Milicu jer je zahvaljujući njoj ostala među prvih šest na rang listi.

Kurir