MILOŠ SAVIĆ U AMERIČKOM TIMU NA OLIMPIJSKIM IGRAMA: Vozio bob za Srbiju sad vodi Amerikanku do medalje u Tokiju

Stručnjaci su o njemu govorili kao o najtalentovanijem srpskom sprinteru, uz juniorski državni rekord na 100 metara i dalje stoji njegovo ime, predstavljao je Srbiju na Zimskim olimpijskim igrama u bobu četvorosedu, a onda je preko noći nestao iz javnosti. I iz domovine.

Miloš Savić otisnuo se preko Bare i tamo počeo novi život. - Ponudio sam igrom slučaja Reksu Parkeru da ga treniram i on je pristao. Pomogao sam mu da prvi put uđe u finale državnog prvenstva, a onda mi se na Fejsbuk javila mlada atletičarka koja je želela da se profesionalno bavi ovim sportom - počeo je priču za portal Serbiantimes.info.

Tako je počela saradnja koja je prerasla u ljubav, pa i u brak, Miloša i Tori Frenklin.

- Rekao sam da sam sprinter i da u tome mogu da pomognem, ali da ne znam da skačem. Svojevremeno sam pomagao i Ivani Španović, kada je istrčala državni rekord na 60 metara. Tako je počelo. Bilo je teško, Tori nije mogla da uradi ono što sam tražio, bila je nervozna, plakala posle treninga. Ali je pobedila na dvoranskom prvenstvu države. Rezultati su bivali sve bolji i bolji, oborila je nacionalni rekord (14,84), što je bio treći rezultat u svetu. Odlično smo sarađivali na stazi, dobro se slagali privatno. Iz te sportske veze rodila se ljubav, koju smo krunisali brakom - istakao je Savić i dodao:

- Svojevremeno su mi nudili stipendije da dođem u Ameriku i treniram atletiku, ali sam tada bio mlad i lud, bilo mi je lepše u Srbiji. Danas se zbog toga malo kajem, ali šta je tu je, život ide dalje. Ako ja već nisam postao šampion, pokušaću drugima da pomognem da to budu, konkretno Tori. Tvrdim da će sigurno uzeti medalju u Tokiju - s optimizmom je naš bivši olimpijac, a sada trener američke olimpijke, završio razgovor za portal Serbiantimes.info.

Bio blizu istorije POVREDA PREKINULA KARIJERU

Za Miloša Savića se mora konstatovati da nije imao sreće u sportskoj karijeri. Malo je nedostajalo da se upiše u istoriju srpskog i svetskog sporta. Ali... - Malo je nedostajalo da postanem prvi Srbin i jedan od retkih sportista uopšte koji je učestvovao na Zimskim i Letnjim olimpijskim igrama, što je nedavno uradila američka atletičarka Lolo Džons, koja je takođe nastupila i za bob tim SAD. U tome me je omela povreda ukrštenih ligamenata, nakon koje nisam uspeo da ispunim normu za Olimpijadu u Londonu. I ne samo to, nego me je ta povreda koštala dalje karijere - rekao je Savić.