ODLUČUJUĆI MEČ ZA ODBOJKAŠE: Bugari danas moraju pasti!

Odbojkaši Srbije su pobedom nad Holandijom ostali u igri za polufinale kvalifikacionog turnira za Olimpijske igre, a ako žele vizu za Tokio, moraju da budu prvi! To znači da danas nemaju izbora - moraju da savladaju Bugarsku (14.30). Neće biti lako, uostalom Bugari su savladali Holanđane, što znači da nam je potreban trijumf od 3:0 ili 3:1.

Aleksandar Atanasijević zna šta čeka „orlove“.

- Ovo je najvažniji meč, biti ili ne biti. Moramo da pobedimo, nadamo se plasmanu u polufinale, a to je bio i primarni cilj. Siguran sam da imamo ekipu koja zaslužuje mesto među četiri najbolje ekipe na turniru, a kasnije i za borbu za olimpijsku vizu. Do sada imamo pozitivan skor protiv njih, ali to ne mora ništa da znači. Igraju neverovatno u poslednje vreme. Međutim, najvažnija je naša igra i ako budemo igrali kao protiv Holanđana, možemo da se nadamo prolasku u polufinale - naveo je Atanasijević.

Petar Krstanović apostrofira snagu Bugara

- Neće biti nimalo lako, oni su pobedili Francusku, pa onda i Holandiju. Čeka nas veoma važan meč za polufinale, a zatim i za finale. Verujemo u sebe, našu ekipu i stručni štab. Želimo da ostvarimo rezultat koji je neophodan za prolaz - rekao je srpski reprezentativac.

