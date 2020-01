VELIKI KORAK KA OLIMPIJSKIM IGRAMA: Jovana Preković u finalu Serije A u Čileu

Aktuelna svetska prvakinja u kategoriji do 61 kilograma, karatistkinja Jovana Preković plasirala se danas u finale Serije A u Čileu.

Turnir u Santjagu jedan je od kvalifikacionih za Olimpijske igre u Tokiju.

Jovana Preković će se u finalu, u nedelju, boriti protiv Iranke Rozite Alipur.

"Danas se Jovana borila fenomenalno i iz meča u meč je bila sve bolja i bolja što pokazuje da se nalazi u vrhunskoj formi i da je spremna za ovu vrstu izazova", rekla je trener Roksanda Atanasov, a prenosi Karate klub "Knjaz".

Ona je navela da je napravljen još jedan korak ka Olimpijskim igrama.

"Ali, to nije dovoljno. Moramo ostati u fokusu i stajati čvrsto na zemlji sve do kraja kvalifikacija, do maja... Sledi borba u nedelju za nove bodove, a onda idemo u Francusku na trening kamp nakon čega nas očekuje Premijer liga u Parizu krajem meseca", dodala je Atanasov.

(Beta)

Kurir