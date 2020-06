HOLIFILD OTKRIO: Kako me je baka odgovorila da ne ugrizem Tajsona! VIDEO

Govoreći o toj borbi koju ljubitelji boksa željno čekaju Holifild se prisetio najkontroverznijeg trenutka u istoriji plemenite veštine.

Otkrio je dosad nepoznate činjenice i priznao da je znao da će Gvozdeni Majk učiniti nešto izuzetno prljavo.

- Znate, stvar je u tome što mi je prorok kod koga sam bio pre te borbe rekao: "Majk će ti uraditi nešto jako loše, on to namerava, ali ti treba da misliš samo na Boga, jer je jedini način da te Majk pobedi taj da te omete i dekoncetriše" - pričao je Ivander za radio BBC.

foto: Printscreen

Dodao je da je Tajson u ringu radio mnoge prljave stvari, poput udaranja laktovima ili ramenima, ali da su to u borbi toleriše.

- Sve je to sastavni deo boksa, ali kad me ugrizao, poludeo sam jer to nije boks. Umalo da me isprovocira, jer sam u prvom trenutku hteo da mu vratim i ugrizem ga za lice. Međutim, setio sam se prorokovih reči pre meča. Mom tehničaru sam ranije rekao da me, ako Tajson krene sa prljavštinama, podseti na reči proroka. I kad sam hteo da ga ugrizem, čovek mi je govorio: "Seti se reči, misli na Boga"...

Međutim, Holifild je bio toliko besan da u prvom trenutku nije hteo da ga posluša.

- Odjednom su mi pale na pamet reči moje bake koja mi je uvek govorila da je osveta u božijim rukama. U trenutku sam odlučio da ga ne ugrizem. Čak sam jednom rekao Majku: "Znaš da sam hteo odmah da ti vratim za onaj ugriz?", On me upitao: "Zaista bi uradio to?" Odgovorio sam mu da bih, ali da su me bakine reči odvratile. Ustvari, promenile su ceo moj život - zaključio je Holifild.

P. G. / Kurir sport

Kurir