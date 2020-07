SPORTSKE IGRE MLADIH: Vanja Grbić i Stefan Birčević sa decom u Sokobanji (FOTO)

Sokobanja je poslednji dan juna ispratila na zaista spektakularan način: uz muziku, konfete i velelepni vatromet koji je ostavio bez daha veliki broj dece i odraslih okupljenih na centralnom gradskom trgu i sokobanjskom šetalištu. Naravno da je za ovakvo slavlje postojao i daleko važniji povod: otvaranje Sportskih igara mladih, čiji je Karavan radosti i prijateljstva već treću godinu zaredom posetio Sokobanju.

Tako je u ovom gradu u koji, kako tvrdi naš narod, odeš star, a dođeš mlad, druga polovina 2020. godine, spletom okolnosti dočekana na najveseliji mogući način – uz slavljenje prijateljstva, sporta, igre i radosti! A dodatno su se oduševili učesnici turnira u košarci o odbojci, jer su ih posetili legenda odbojke Vanja Grbić i trofejni košarkaški reprezentativac Stefan Birčević.

foto: Sportske Igre Mladih

Na otvaranju Igara u Sokobanji, pored velikog broja mališana i njihovih roditelja i trenera, okupili su se i brojni gosti.

– Zahvaljujući Sportskim igrama mladih, u Sokobanji se sve više dece rekreativno bavi sportom, što je i cilj ove manifestacije. Igre su svakako doprinele tome da Sokobanja postane središte regiona i mesto gde se rađaju nova prijateljstva dece iz cele Srbije, budući da na takmičenja u našem gradu iz gosdine u godinu dolazi sve više ekipa iz Bora, Negotina, Knjaževca, Zaječara, Niša, Prokuplja i drugih gradova – istakao je Miloš Krstić.

U znak zahvalnosti za višegodišnju odličnu sradnju, Isidor Krstić, predsednik opštine Sokobanja, uručio je Ivani Jovanović, predsednici Sportskih igara mladih, specijalnu plaketu za doprinos promociji Sokobanje, dok je ona njemu uzvratila sličnim gestom uručivši mu povelju za doprinos razvoju Igara.

foto: Sportske Igre Mladih

– Posebno mi je drago što smo i ove godine mi, Sokobanjci, svedoci čarolije i radosti koju deci donose Sportske igre mladih. Posebna vrednost ove manifestacije je u poruci koju ona prenosi našim mladima: da su zdrav život i drugarstvo ono što nam je u životu najvažnije – naglasio je Isidor Krstić.

I dan nakon što su sportisti položili zakletvu prijateljstva i upalili plamen na baklji prijateljstva, 1. jula, Igre su u Sokobanji i dalje bile glavna tema, jer se na terenima širom ove banjske lepotice igralo čak sedam uzbudljivih turnira.

Posebno iznenađenje na takmičenju u uličnom basketu deci je priredio Stefan Birčević, as KK Partizan i zvezda košarkaške reprezentacije Srbije, koji se pojavio među SIM-ovcima kako bi ih lično pozdravio i poželeo im sreću. Birčević je klincima poručio da je najvažnije da uživaju u sportu koji vole i podsetio ih na to da su na Igrama svi pobednici.

foto: Sportske Igre Mladih

Ništa manje nisu bile oduševljene ni odbojkašice kada se na terenu pojavio niko drugi do Vanja Grbić, jedan od najboljih odbojkaša svih vremena! Uz njegove savete i podršku, put do pobede bio je mnogo lakši. A sve one kojima je Vanja oko vrata okačio zlatne medalje gledaćemo i na Državnom finalu, gde će se nadmetati sa SIM-ocima iz ostalih gradova Srbije koje je u ovoj sezoni posetio Karavan radosti i prijateljstva.

Kao što je poznato, učesnici u Igrama su deca osnovnoškolskog uzrasta sa teritorije Republike Srbije, Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Na svim nivoima takmičenja, kao i ostalim aktivnostima u sve tri zemlje, za decu je sve besplatno.

(Kurir sport)

Kurir