TAJSON ME JE DOBIO PRLJAVO! Danski bokser OGORČEN na Gvozdenog Majka: Mislio sam da je žestok, ali nije! VIDEO

Nilsen je izazvao Tajsona, borba je organizovana 13. oktobra 2001. godine u glavnom gradu Danske, a "Gvozdeni" je slavio prekidom u šestoj rundi.

Nilsen tvrdi ga Tajson nikad ne bi pobedio da nije bilo prljavih udaraca glavom.

"Tajson me je udario glavom četiri puta. Videli ste mi oko? To je od udarca glavom. Da nije tako bilo, ne bih imao ožiljak na oku. Pobedio bih ga, siguran sam u to", rekao je Nielsen za "Sky Sports" i opisao događanja sa meča.

"Svaki put me je žestoko pogađao u to levo oko. Nisam mogao ništa da vidim. Nikad me ne bi nokautirao, udara jako, ali ne dovoljno jako da bi me nokautirao. Svi su mi govorili da je žestok, ali nije", istakao je Danac.

Nilsen je karijeru završio 2011. godine kada je nakon devet godina pauze izazvao na meč Ivandera Holifilda a i tada je poražen tehničkim nokautom u 10. rundi.

Karijeru je završio sa skorom od 64 pobede i tri poraza.

Kurir sport

Kurir