UKIDAJU STIPENDIJE ŠAMPIONIMA: Sportisti sa invaliditetom tuže Tekvondo asocijaciju Srbije!

Prenosimo u celosti njihovo obraćanje:

Ministarstvo omladine i sporta odlučilo je da njihovi stipendisti iz 2020. godine i ove godine ostanu u istom statusu, što znaci da će potpisati ugovore o stipendiranju i u 2021. godini.

Uprkos tome, Tekvondo asocijacija Srbije najavila je Paraolimpijskom komitetu reviziju svoje liste stipendista, što znaci da će obrisati sve sportiste sa invaliditetom i svesno ugroziti socijalni status paratekvondo šampiona. Napominjemo da je rok za registraciju takmičara do 31. marta 2021. godine, a to znači da sportisti do tog datuma imaju pravo da odluče za koga će nastupati u 2021. godini.

I pored jasnog roka, Tekvondo asocijacija Srbije šalje upite tekvondo klubvima Kobra, Lola, Tigra i Dunav, o statusu sportista sa invaliditetom, kako bi imali alibi da ih obrišu sa liste stipendista, obrazlagajući kako paratekvondoisti nisu članovi TAS.

Razlog za ovakav potez Tekvondo asocijacije Srbije je rekacija na insistiranju sportista sa invaliditetom da se poštuju njihova prava koja su garantovana Ustavom RS, da se spreči diskriminacija, maltretiranje, ponižavajuće ponašanje i finansijska zloupotreba koju TAS godinama sprovodi bez ikakvih konsekvenci.

Planiranje ukidanja stipendija je školski primer ophođenja diskriminatora prema onima koji su žrtve diskriminacije, a sve u cilju zastrašivanja sportista sa invaliditetom kako bi odustali od legitimnih zahteva.

foto: Privatna arhiva

Sporne stipendije pripadaju Mariji Micev, vicešampionki sveta, Nikoli Spajiću, osvajaču bronzane medalje na Evropskom prvenstvu i Ivanu Petrovskom, takođe osvajaču bronzane medalje na Evropskom prvenstvu. Da li će država dozvoliti da sportisti sa invaliditetom ostanu bez svojih stipendija? Da li Tekvondo asocijacija Srbije može da obriše rezultate sportista sa invaliditetom i sama odluči da oni više ne zaslužuju stipendije?

Podsećamo javnost da je Tekvondo asocijacija Srbije 2018. godine iz svog članstva izbacila Srpski paratekvondo saveza i sve sportiste sa invaliditetom, da su nakon toga telefonskim putem pretili takmičarima da ukoliko ne napuste matični, Srpski paratekvondo savez, neće učestvovati na takmičenjima u sastavu reprezentacije Srbije.

Sportisti sa invaliditetom najavili su tužbe protiv Tekvondo asocijacije Srbije, a ovo je reakcija rukovodstva TAS, odnosno pokušaj da ukidanjem stipendija nateraju sportiste da povuku tužbe.

Kurir sport / M. B.

Kurir