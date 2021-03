MALI NECA JOVANOVIĆ VOZIO U ITALIJI: Peh u kvalifikacijama odrazio se na plasman

Minilog vikenda Nemanja Neca Jovanović branio je boje Srbije na prvoj ovosezonskoj karting trci Centralnoevropske zone CEZ koja je održana na stazi Jesolo u Italiji. Takmičenje je ujedno bodovano za Sportstil kup. Mali peh uoči kvalifikacija odrazio se na celokupan plasman tokom nedeljnog takmičarskog dana u rotaks junior kategoriji.

- Ako se izuzmu treninzi, logično je da sve počinje sa kvalifikacijama za startne pozicije. Bilo je izuzetno hladno, plus nije poštovana satnica, tako da nismo stigli da zagrejemo pneumatike i naravno da se sve to odrazilo na ostvareno vreme. U prvom krugu sam se okrenuo i na kraju završio na 19. mestu. Činjenica da je sam imao tokom tri trke odlična vremena po krugu, ali je izuzetno teško probiti se iz drugo dela startnog grida napred do vodećeih. Imao sam vreme u prvih sedam vozača. U prvoj trci sam završio na 14. mestu, ali su me zbog bampera vratili na 17. U drugoj trci u prvoj krivini su me izbacili sa staze, ali sam uspeo opet da se domognem 14. pozicije, ali opet bamper i tri pozicije unazad. U trećoj sam se opet probijao i završio na već pomenutom 14. mestu. Ako uzemem u obzir da je sve na kartingu bilo perfektno naštelovano, prava je šteta što nisam završio u prvih deset. Valja uzeti u obzir da sam nov u rotaks junior konkurenciji, tako da je i taj detalj bitan. Rezultat jeste za zaborav, ali sam bogatiji za novo iskustvo. Pored CEZ, CEE i Sportstil kup takmičenja namera nam je da ove godine učestvujemo u šampionatu Bugarske, jer se termini ne preklapaju, a doći će mi kao dobar trening – rezimirao je takmičarski vikend Nemanja Neca Jovanović.

