NAJLEPŠOJ SRPSKOJ OLIMPIJKI KOMŠIJA PROSUO SMEĆE NA GLAVU! Potpuno ŠOKIRANA: Ručak u đubretu, kafa u đubretu, srećan ponedeljak!

Njen Instagram profil je pun živopisnih fotografija, međutim ona je sada podelila i jednu priču koja ne spada baš u domen lepog.

Naime, ona se trenutno nalazi u Mađarskoj, gde je zajedno sa svojim dečkom takođe strelacem Ištvanom Penijem i par uživa u zajedničkom vremenu.

Ali nešto im je pokvarilo to zadovoljstvo.

- Srećan početak radne nedelje svima, osim meni. Zašto? Zato što sam ja danas odlučila da pošto je jako lepo vreme napolju, to vreme iskoristim tako što ću napraviti ručak i kafu, te izaći da iste konzumiram na terasi. Komšija stan iznad mene je odlučio da takođe izađe na terasu, ali ne da bi ručao. Ne, nego da bi sve svoje prljave peškire, gaće, tepihe, posteljine i krpe istresao direktno meni na glavu. Ono što je najzanimljivije jeste što sam ja bila sama kod kuće i bila sam prinuđena da se obratim gospodinu kako znam i umem, a ne znam na mađarskom da kažem "molim vas, prestanite to da radite". Pogledam ga, to je neki stariji gospodin, kažem mu univerzalno "stop, stop". On počne da prstom pokazuje napolje. On to kao istresa napolje, a što pada na mene, ne može on to da iskontroliše. I ja ga gledam, a on nastavlja da trese. I to je to, ručak je u đubretu, kafa je u đubretu, srećan ponedeljak - napisala je Sanja Vukašinović na svom Instagramu.

