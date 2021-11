Panenka u rukometu, i to je moguće!

Ovaj magični gol je delo Bastera Jula u utakmici u kojoj je njegov Alborg savladao Hostebra sa 36:27.

Jul je podbacio loptu ispod ruke i prebacio protivničkog golmana. Lopta je završila u mreži, a golman na leđima.

"Vežbao sam to na treningu kada smo se pucali sedmerce iz šale. Izveo sam to dosta puta na treningu, imao sam veliko samopouzdanje i sada sam odlučio da to uradim na utakmici", rekao je 28-godišnji danski rukometaš Alborga.

Kurir sport