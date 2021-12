SPEKTAKL U SPENSU: Bogdanović potvrdio klasu u novosadskoj MMA noći! FOTO

Prestižna srpska MMA organizacija, Serbian Battle Championship spektakularnim borbama u dvorani SPENS u Novom Sadu spustila je zavesu na ovogodišnja izdanja mešovitih borilačkih veština na našem podneblju. SBC je održao 37. po redu veče ratnika ujedno i deceniju od prve na SPENSU pod banerom ove organizacije.

Najveću pažnju privukla je glavna borba večeri i nastup neporaženog Predraga Bogdanovića koji je najveći talenat regionalne scene i majstor parterne borbe. Briljirao je Bogdanović i ove noći savladavši u rodnom gradu borca iz Kirgistana Amana Abdraijmova koji je pružio žestok otpor. Upisao je naš mladi as 11. uzastopni trijumf i još jednom potvrdio da je sve bliži UFC sceni. Za SBC 37 Revenge bila je najavljena Predragova borba za šampionski pojas protiv prvaka iz Brazila Džeksona Tortore, međutim tragična smrt Džeksonovog trenera i prijatelja razlog je zbog kojeg je ova borba odložena za mart naredne godine.

Neporaženi mladi talenat iz Subotice David Tečer za protivnika je imao kirgistanca Doišonkula Uulua kojeg je savladao gušenjem u drugoj rundi. Naš Ognjen Dimić u najvećem izazovu dosadašnje karijere, protiv opasnog dagestanskog profesionalca Akbara Gadzhiekperova nije uspeo da slavi u ovom susretu, sudije su jednoglasno dodelili pobedu dagestancu.

Organizatori su tradicionalno priredili MMA spektakl najvišeg nivoa za kraj 2021. godine.

SBC Revenge je svim ljubiteljima MMA sporta za praznike i Novu godinu poklonio besplatan prenos spektakla putem interneta, dok će odloženi prenos manifestacije moći pogledati 26. decembra 2021. na TV B92.

“Održali smo tradiciju, nismo ni posustali ni odustali uprkos teškim vremenima usled svega što je donela panedmija virusa korona. Ostali smo dosledni sebe, dosledni naše ratničke krvi i sporta koji je deo naše duše i kojim završavamo svaki naš dan. Jednom MMA ratnik, zauvek MMA ratnik. Ko jednom oseti moć trijumfa u oktagonu, nikada mu ne okreće leđa, veran mu je zauvek. Obeležili smo deset godina od prvog SBC spektakla na SPENSU i ponosni smo na sve što smo do sada uradili, iza nas je 37 MMA događaja, nastavljamo dalje u još jačem ritmu i sa još boljim fajt kartama. U 2022. obećavamo pomeranje svih granica koje smo postavili, a do tada neprestani rad koji nas je I doveo do svih rezultata koje smo ostvarili” – zaključio je prvi čovek SBC organizacije Bojan Mihajlović.

SBC 37 Revenge – rezultati

1. Robert Sabo pobedio Nemanju Todorovića gušenje 1R 4:57

2. Andrija Stojiljković pobedio Anesa Musića TKO (udarci) 1R 2:59

3. Ramazan Sari pobedio Jasmina Bikića TKO (udarci) 1R 0:20

4. Akbar Gadzhiekperov pobedio Ognjena Dimića - jednoglasna sudijska odluka 3R 5:00

5. Tomislav Milić pobedio Tarika Žunića TKO (udarci) 1R 1:24

6. David Tečer pobedio Sujmonkul Dujshonkul Uulua gušenje 2R 3:44

7. Šamil Kasumov pobedio Alija Mašrapova TKO (povreda) 1R 2:34

8. Predrag Bogdanović pobedio Amana Abdraijmova jednoglasna sudijska odluka 3R 5:00

