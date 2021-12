MIŠEVI IZ ZVEZDE, ATMOSFERA LINČA I BUNA PROTIV JOKIĆA: Prštalo je NEPRESTANO! Koja svađa je obeležila godinu u srpskom sportu?

Za one koji uživaju u svemu tome godina za nama je završena na najbolji mogući nacin - haosom u svlačionici Crvene zvezde i teškim rečima koje su pale nakon remija crveno-belih sa Radnikom iz Surdulice na Marakani.

Skroz je puklo je na relaciji Dejan Stanković - Milan Borjan i to samo nekoliko dana nakon što je šampion Srbije ostvario istorijski uspeh plasmanom u osminu finala Lige Evrope. Kao da pre toga godina nije bila dovoljno luda. Prštalo je na sve strane po Srbiji, a bilo bi teško izdvojiti sve okršaje koje je javnost pažljivo ispratila.

HAOS NA MARAKANI - STANKOVIĆ VS BORJAN

Svakako je najsvežija priča, a definitivno je i najviše prašine podigla neprijatna situacija iz Crvene zvezde.

Delovalo je da posle istorijskog plasmana u osminu finala Lige Evrope, crveno-beli mogu mirne glave da razmišljaju o trci sa Partizanom u Super ligi Srbije, medutim, nakon remija na gostovanju Bragi, Zvezda je na Marakani ozbiljno kiksnula i utakmicu sa Radnikom iz Surdulice je završila rezultatom 1:1.

Pukla "ljubav"

Usledile su skandalozne uvrede u svlačionici, a u centru pažnje bili su Zvezdin trener i njen kapiten - Dejan Stanković i Milan Borjan. Pale su teške reči, a nedugo zatim, čuvar mreže je najavio da će da traži raskid ugovora, što u klubu tvrde, neće dozvoliti.

Oglasio se potom i Mitar Mrkela povodom čitave situacije, a umesto da se smiri lopta, usledio je odgovor Borjana na društvenoj mreži Instagram.

- Pravu istinu o meni možeš da čuješ samo od mene lično. Od drugih možeš da čuješ samo ono što bi oni želeli da je istina - napisao je Zvezdin čuvar mreže i nakon toga se nije pričalo o njegovom statusu.

ZVEZDA, BUDUĆNOST I "ATMOSFERA LINČA"

Dve sezone zaredom (2020. godine se nije igralo zbog korona virusa) u finalu ABA lige igrali su Crvena zvezda i Budućnost, a u obe situacije crveno-beli su stigli do trijumfa rezultatom 3:2. Takođe, obe serije obeležene su skandalima i takozvanim atmosferama linča u Beogradu i Podgorici.

I dok je 2019. godine došlo do serije incidenata u dvoranama Aleksandar Nikolić i Morača, utakmice finala 2021. godine, zvanično su igrane bez prisustva publike, medutim, "prijatelji klubova" su u svih pet mečeva bili prisutni, a sa tribina su mogle da se čuju brojne uvrede na račun jedne i druge ekipe.

Pored toga, Crvena zvezda je posle dve utakmice u Podgorici, 25. maja izdala saopštenje u kojem se žalila na suđenje i na ponašenje pojedinaca u dvorani u Podgorici.

- Kako je na drugoj utakmici pored terena završio prijatelj KK Budućnost Veselin Barović bezbednosno interesantno lice i "biznismen" kome je zabranjen ulazak u Republiku Srbiju još 2018.godine, ali je sedeo pored terena samo sa jednim ciljem da vrši pritisak svojim prisustvom na pojedine sudije? Kako je moguce da Dragan Bokan javno preti u loži pred više svedoka pred početak treće utakmice komesaru zaduženom za određivanje sudija i delegata nezadovoljan ishodom prve dve utakmice u Beogradu? Kako je moguće da jedan od sudija četvrte utakmice kao obrazloženje za lošu odluku kao opravdanje navodi jednom članu KK Crvena zvezda "da je nama lako jer nas čuva policija, a on mora da izvuče živu glavu iz Podgorice" - navedeno je u saopštenju Crvene zvezde, na šta je iz Budućnosti stigao odgovor da "ne žele da budu deo prljave igre Beograđana".

ASANOV BEG IZ PARTIZANA

Takuma Asano je igrao odlično prošle sezone i na 33 utakmice je postigao 18 golova, međutim, pred sam kraj sezone, 2. maja 2021. šokirao je navijače kada je saopštio da napušta klub.

- Mučio sam se neko vreme i nije mi preostalo drugog izbora. Doneo sam tešku odluku jer osećam da nisam dovoljno poštovan u klubu. Partizan konstantno kasni sa isplatama i izbegava direktne odgovore na moje želje i zahteve - poručio je Asano.

Žalio se na tretman u Humskoj

Usledila je serija odgovora Japancu. Klub se brzo oglasio saopštenjem u kojem je poručeno da je Asano napravio veliku grešku, a nakon Ivice Ilijeva, redom su se oglašavali fudbaleri Partizana koji su osuđivali odluku Asana. Japanac je kasnije potpisao ugovor sa Bohumom, a ove sezone je u Bundesligi igrao na 11 utakmica i upisao je jednu asistenciju.

Trener Aleksandar Stanojević pokušao je da "spusti loptu" u nastaloj situaciji.

- Nije prijatno to što se desilo, ali razumem ljudske različitosti, drugačije kulture. On je imao mogućnost da o svemu priča sa nama, nije to uradio, mogao je i da obavesti klub u poslednjih 15 dana, da pošalje pismo upozorenja, ali ni to nije učinio. To je jedina zamerka koju imam za njega. Mogli smo da probamo da rešimo problem. Moramo da shvatimo da smo svi mi različiti, u Japanu šef stanice kad mu voz kasni dva minuta hoće da izvrši samoubistvo. Žao mi je, mnogo će nam nedostajati. Mene ništa lično ne pogađa, pogotovo kada su u pitanju stranci koji su tu kratko. Nemam problem sa tim, nisam ljut na Asana što je otišao. Možda bi me pogodilo da je to uradio igrač kojeg dugo poznajem, koji je ponikao iz naše škole, pa da napravi tako nešto.

JOKIĆ UZNEMIRIO ČITAVU SRBIJU

- Na moju veliku žalost ovo je trenutak kada moram da saopštim da i pored ogromne želje, nisam u mogućnosti da nastupam za reprezentaciju - saopštio je Nikola Jokić nekoliko dana pre početka leta i time izazvao lavinu napada i uvredljivih poruka i komentara navijača.

Neposredno pre toga Jokić je osvojio MVP nagradu u NBA ligi i svi su očekivali od njega da predvodi nacionalni tim u kvalifikacijama za Olimpijske igre, zatim i na Olimpijskim igrama u Tokiju.

Ispostavilo se da je centar Denvera odlučio da provede leto sa porodicom i tadašnjom devojkom, sada suprugom Natalijom koja je u tom trenutku bila trudna.

Kari će da pomiri Jokića i Srbiju?

Ipak, ni takav razlog nije bio dobar navijačima reprezentacije, kao ni brojnim ljudima iz sveta košarke koji su ga, jedan za drugim žestoko kritikovali. Igor Kokoškov, tadašnji selektor nije mnogo toga rekao o odluci Jokića, ali je prvog dana na poslu o Somborcu govorio Svetislav Pešić koji je na zvanicnom predstavljanju nakon što je preuzeo Srbiju obeaoćda će kontaktirati Jokića.

A, nakon njegovih reči, Nikola je tokom NBA sezone u Americi govorio o reprezentaciji.

- Bio sam u kontaktu sa selektorom, ne nešto previše. Jako je rano pričati o reprezentaciji sada, ne mogu da razmišljam toliko unapred, ne znam šta će da bude - rekao je Jokić, a mnogi s nestrpljenjem čekaju narednu priliku da košarkaš Nagetsa obuče dres Srbije kako bi videli njegovu odluku.

ZVEZDA "RATOVALA" SA FUDBALSKIM SAVEZOM

Krajem oktobra je u javnost stigla informacija da je Nenad Bjeković prvi favorit za poziciju predsednika Fudbalskog saveza Srbije što se nije dopalo navijačima Crvene zvezde, ali ni ljudima iz kluba koji su bojkotovali Skupštinu FSS.

- Punih 13 godina Crvena zvezda je kao najveći klub u zemlji isključena iz svih organa FS Srbije. Zar, neko misli da ćemo pustiti da se to dešava i u naredne četiri godine? Da mirno gledamo 17 godina kako drugi odlučuju na našu štetu!? Taj scenario više nije moguć. Izbori će biti u maju ili junu i Crvena zvezda će sigurno imati svog kandidata, a mi smo ubeđeni i novog predsednika Saveza! Tribina ključa, naši navijači su rekli šta misle o onome što se radi u Savezu i guranju pojedinih kandidata - saopšteno je iz Crvene zvezde.

Više se ne grle: Zvezdan Terzić i Nenad Bjeković

U međuvremenu, Mitar Mrkela, sportski direktor Crvene zvezde, kažnjen je sa 150.000 dinara zbog javnog kritikovanja sudija na utakmici protiv Vojvodine u Novom Sadu.

- Nećemo nikome poručivati da se leči jer smo takav odnos prema našem klubu i očekivali, ali vam poručujemo da nećemo dozvoliti da se našem klubu ponovi "kuhinja" iz 2017, kada smo brutalno pokradeni, a našem rivalu se mnogi sklanjali uz neviđene medijske pritiske u toj sezoni.

Samo dan nakon što je Mrkela kažnjen Bjeković je za Žurnal potvrdio da će zaista biti kandidat na predstojećim izborima, a najavio je ozbiljnu borbu protiv nameštanja utakmica.

- Ma koji klub i rang bio, niko nece biti zaštićen - poručio je Bjeković.

Problem su crveno-beli imali i sa selektorom Draganom Stojkovićem i njegovom odlukom da Aleksandar Katai ne dobije poziv u reprezentaciju.

OSTOJA O "MIŠEVIMA IZ ZVEZDE"

Kao tačka na 2021. godine stigle su reči Ostoje Mijailovića, predsednika Partizana koji je gostujući jednoj emisiji bez dlake na jeziku govorio o Crvenoj zvezdi i ljudima koji je vode.

- Tim ljudima iz Zvezde nije mesto nigde, ne mogu da vam kažem gde im sve nije mesto. Nije im bilo mesto u politici, nije im bilo mesto u biznisu, sve im je u stečaju i sada su našli svoje utočište u sportu. Imate situaciju da je u sportu takav neki čovek, kao što je taj čovek koji pravi haos 10 godina i koji jednostavno pokušava da destabilizuje sistem klubovima koji se takmiče protiv njega tako što će da ih napada medijski, tako što će da izmišlja afere, tako što će da izmišlja razne stvari. Ali neko treba da mu postavi prosto pitanje ‘a zašto jednu takvu utakmicu niste organizovali u Evroligi’. Željko Obradović je veliki profesionalac i njega te stvari koje oni pokušavaju, ne dotiču. Previše je on prošao u životu i od grčke publike i od nekih drugih… Za njega su ljudi koji organizuju takve stvari, mogu slobodno da kažem, miševi - poručio je Mijailović.

Iako je javnost, na osnovu iskustva iz prethodnih godina, očekivala odgovor Nebojše Čovića i Crvene zvezde, nije ga bilo, barem ne do kraja 2021. godine.

