NAJJAČI SRBIN RADE SAVIĆ PORUČUJE: Život je u našim rukama

Posle niza akcija koje su Radeta Savića, najjačeg našeg sportistu ali i višestrukog svetskog i evropskog rekordera u dizanju tegova učinile simbolom humanosti i brige za decu i ugrožene, ovaj srpski čovek od čelika pridružio se kampanji "Život u tvojim rukama" koju je pokrenuo Crveni krst Srbije zajedno sa Olimpijskim komitetom Srbije, pod pokroviteljstvom Ministarstva zdravlja.

Danas sa njim razgovaramo o tome koliko možemo da pomognemo jedni drugima i šta je njega motivisalo da postane promoter Crvenog krsta.

Poznati ste po humanitarnom radu. Pomagali ste ljudima koje je zadesila nesreća u poplavama, decu ste obradovali paketićima za Novu godinu, aktivni ste i na polju dobrovoljnog davalaštva krvi. Svi vas znaju kao čoveka velikog srca, da li je sport učinio da vaše srce bude toplije i osetljivije na tuđe nevolje?

-Odavno mislim i svim silama se zalažem za to da sportisti moraju imati cilj viši od sportskih rezultata. Mi smo narodu vidljiviji od ljudi koji nisu javno istaknuti. Zato je naša odgovornost veća. Moramo da budemo uspešni i veliki ne samo na terenu, već i u životu, moramo da ukažemo na to da pomoći drugome može da bude jednako značajno kao i ostvariti dobar rezultat. Sportista svoju veličinu dokazuje i van sportske arene, on mora da bude društveno odgovoran, on treba da bude primer drugima. Dobar primer.

Zato ste se angažovali u aktivnostima Crvenog krsta Srbije?

-Da, Crveni krst Srbije najveća je humanitarna organizacija, njihova misija je pomoć ugroženima. Bilo da je to poziv na dobrovoljno davanje krvi bilo da je to neki drugi oblik davanja ili pomoći, uvek se rado priključim njihovim aktivnostima. Volim da mislim da smo mi „tim koji pobeđuje“.

foto: Privatna arhiva

Postali ste promoter kampanje „Život u tvojim rukama“. Naći ćete se na bilbordima na kojima pozivate ljude da nauče mere oživljavanja. Da li je to vaše najnovije partnerstvo u „timu koji pobeđuje“?

-Bili smo svedoci nesreća koje mogu da zadese i najbolje sportiste. Svi se sećamo Eriksona kome je na samoj utakmici pred očima publike stalo srce. Šta bi sa njim bilo da na teren nije odmah dotrčao tim za prvu pomoć, o tome ne smem ni da mislim. Moramo da budemo svesni da su sportisti ranjivi, da oni nisu nadljudi, da mogu da im se dese tragedije. Zato je važno da naučimo kako da pomognemo na terenu sportistima, a u životu svima koje je zadesila nesreća.

To nas uči kampanja „Život u tvojim rukama“?

-To je jedinstvena akcija. Stručni tim Crvenog krsta Srbije sprovodi obuke po celoj Srbiji, uči nas kako da reagujemo u slučaju naglog srčanog zastoja kad svaki minut može da deli život od smrti. Dok čekamo Hitnu pomoć možemo mnogo da pomognemo, možemo zaista da spasimo život. Ima li ičeg plemenitijeg, humanijeg što možemo da učinimo? Znate li kako se oseća čovek koji je spasao od smrti svog druga iz tima, ili iz ulice ili čak nepoznatu osobu? Nema te reči koja može da opiše sreću kad vidimo da smo spasili nečijeg oca ili brata, majku, sestru, to se pamti zauvek, duže nego bilo koja pobeda na sportskom polju.

Uskoro će se sprovesti obuka i u Smederevu, vi ćete svakako učestvovati?

-Naravno, to je moja misija trenutno, da učestvujem u obuci, da naučim sve što mogu i da pozovem sve svoje kolege da učimo zajedno, a Crveni krst Smedereva ima brojne volontere koji se rado uključuju u dobre i humanitarne akcije. I ja već dugo sarađujem sa Crvenim krstom u Smederevu i to odlično. Radujemo se zajedno toj novoj lekciji koja nas čeka. Nju vidim kao jednu od najvažnijih koju možemo da savladamo. Važno je da što više ljudi shvati značaj ove akcije, da razumemo da možemo da učinimo najveća, najhumanija dela ako savladamo tehnike oživljavanja.

I moto kampanje o tome govori?

-Moto kampanje šalje jaku poruku. „Pokrenuti nekome srce najplemenitija je stvar koju možemo da uradimo za drugo ljudsko biće. Svako treba da zna kako.“ To je istina, svi moramo da naučimo kako da pomognemo prilikom srčanog zastoja.

Mnogi se plaše da reaguju, zar ne? Da li je zaista bezbedno, možemo li da nanesemo veću povredu unesrećenom?

-Zato nas obučavaju najbolji predavači prve pomoći Crvenog krsta Srbije. Ako njih poslušamo i činimo sve prema njihovim stručnim preporukama, nema straha, ni greške. Ova kampanja upravo želi da proširi svest kod nas koji nismo lekari da pravovremeno i prema jasnim uputstvima možemo da reagujemo i spasimo život.

Dakle, svako treba da nauči kako?

-Da, svi moramo da znamo kako!

Kurir sport