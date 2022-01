TONI ĐERONA POSLE ŽREBA: Dobili najteže moguće

"Orlovi" su saznali potencijalne rivale u kvalifikacijama za predstojeće Svetsko prvenstvo koje će se od 11. do 29. januara 2023. godine igrati u Poljskoj i Švedskoj. Zahvaljujući plasmanu na aktuelnom Evropskom prvenstvu, Srbija će preskočiti prvi krug kvalifikacija u martu, a žrebom održanim danas u Budimpešti saznala je potencijalne rivale u drugom krugu koji je na programu u aprilu mesecu. "Orlovi" će odmeriti snage sa pobednikom dvomeča između Italije i Slovenije. Srbija će prvu utakmicu baraža igrati 13/14. aprila, dok je revanš meč na programu 16/17. aprila 2022. godine.

Selektor Toni Đerona ocenio je žreb i govorio o potencijalnim rivalima.

- Nakon žreba za kvalifikacije za Svetsko prvenstvo saznali smo da nas u baražu očekuje pobednik iz dvomeča između Italije i Slovenije. Italija je ekipa koja je u razvoju poslednjih godina. U utakmicama koje su igrali u prethodnom periodu imali smo priliku da vidimo da veliki broj igrača iz italijanske reprezentacije igra u francuskoj ligi i to im omogućava da napreduju kao nacionalni tim. To su pokazali u mečevima kvalifikacija koje su igrali sa Rumunijom i sa ostalim ekipama, napredak je primetan. Drugi potencijalni rival je Slovenija. Mislim da njima ne treba posebno predstavljanje. Iako će biti prisutne izvesne promene u timu koje nosi promena trenera, Slovenci imaju odlične igrače koji igraju u najboljim evropskim klubovima. Gledajući žreb generalno, mislim da smo izvukli najtežeg protivnika. Znamo da ćemo prvi meč igrati na gostujućem terenu, a drugi u Srbiji i to nam daje nadu da ćemo na domaćem terenu i uz podršku svih ljudi koji su uz nas bez obzira na ishod prvog meča, u kom naravno idemo na pobedu, na domaćem terenu biti jači od protivnika. Ako želimo da budemo na Svetskom prvenstvu sledeće godine, jasno je da moramo da pobedimo u ova dva kvalifikaciona meča i obezbedimo plasman na takmičenje.

Srbija će naredno okupljanje imati u martu u okviru EHF nedelje nacionalnih timova i krenuti u pripreme za važne baraž mečeve kako bi se našla na sledećem Svetskom prvenstvu. Važno je maksimalno iskoristiti tu nedelju i nastaviti sa pravcem i sistemom kojim ste krenuli?

- Nadamo se da ćemo tokom martovskog okupljanja odigrati neke prijateljske utakmice. U pregovorima smo i nadam se da ćemo u narednim danima imati neke konkretne dogovore. Pokušavamo da obezbedimo što ozbiljnije protivnike kako bismo bili u mogućnosti da unapređujemo igru i nastavimo sa radom koji smo započeli u prethodnom periodu, rekao je selektor Đerona.

Kurir sport