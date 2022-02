NAJBOLJA PARTIJA DO SADA: Lozničani bez milosti protiv Vardara

Divan domaćin i neumoljiv protivnik. Bokserski klub Loznica ostaje lider tabele A Regionalne lige ex – Yu članica. U petom kolu ovog takmičenja ugostili su BK Vardar i pružili najbolju partiju od svih do sada odigranih mečeva u okviru ove Lige koja je ugledala svetlost dana u maju 2021. upravo susretom ove dve ekipe kada je domaćin bio Skoplje. O nadmoći domaćina govovi i krajnji rezultat meča Loznica – Vardar 18:2.

U čuvenoj hali Lagator koja je bila ispunjena do poslednjeg mesta, kao i uvek kada su boks mečevi u pitanju, a što je u Loznici višedecenijska tradicija, mečevi su odisali visokom motivacijom domaćina, kvalitetom i izgaranjem za pobedu sa maksimalnim mogućim rezultatom.

Briljantnu partiju pružio je mladi srpski bokserski as i reprezentativac Semiz Aličić u kategoriji do 60 kg protiv nezgodnog Orana Jašarovskog i zabeležio trijumf i važne poene za ekipu Loznice.

„Loznica živi za klupski boks. Videlo se koliko je publika bila oduševljena posle svake naše pobede. Ostvarili smo najubedljiviju pobedu do sada u Regionalnoj ligi i pokazali da smo zasluženo prvi u našoj grupi. Cilj je plasman u finale. Što se mog meča tiče, baš sam bio željan boksa i nadmoćan sam bio nad rivalom. Svaka pobeda mi je važna” – istakao je Aličić.

foto: BSS

Srpski teškaš Vladan Babić doneo je pobedu Lozničanima u svom stilu, nadmoćno i već nakon prve runde. Od samog starta bio je bolji od kolege iz Severne Makedonije, zadao mu nekoliko ozbiljnih udaraca nakon kojih predstavnik Vardara nije imao drugog izlaza nego da preda meč.

5. kolo: BK Loznica – BK Vardar 18:2 (omladinci: do 60 kg Darko Đukanović – Besam Redžepi 2:0, do 75 kg Rastko Simić – bez protivnika i borbe, seniori: do 56 kg Tamir Galanov bez protivnika i borbe, do 60 kg Semiz Aličić – Oran Jašarovski 2:0, do 64 kg Nenad Jovanović – Dion Lena 2:0, do 69 kg Edin Suljić – Jasim Ljama 2:0, do 75 kg Almir Memić – Miftasd Sunaj 2:0, do 81 kg Slobodan Jovanović – Ali Azemi 2:0, 91 kg Stefan Ristanović – Asim Etemi 0:2, +91 kg Vladan Babić – Azemi Ardijan 2:0).

Poslednje 6. kolo Regionalne lige biće održano u martu mesecu 2022. Nakon toga sledi plej of u kome će se boriti četiri najbolje ekipe grupe A i B. Pobednici će izboriti finale iz kojeg će se vinuti šampion ovog takmičenja koje je ujedinilo sportski Balkan pod parolom „Za spas boksa“ sve u cilju potpune renesanse plemenite veštine.

Podsetimo, Regionalnu boksersku ex-Yu Ligu čini osam klubova iz svih šest republika bivše Jugoslavije, danas samostalnih država: Crvena zvezda Beograd (Srbija), Podgorica (Crna Gora), Maribor (Slovenija), Vitezovi Zagreb (Hrvatska), Radnik Bijeljina (BiH), Željezničar Sarajevo (BiH), Vardar Skoplje (Severna Makedonija), Loznica (Srbija).

(Kurir sport/BSS)