SRPSKI BOKSERI TRAŽE PODRŠKU U SPEKTAKULARNOJ VEČERI: Besplatan ulaz za finalne borbe prestižnog turnira u hali "Ranko Žeravica"

Vitezovi srpskog boksa na velikoj sceni Hale sportova „Ranko Žeravica“ boriće se za osam novih zlata za Srbiju!

Muška finala 59. Beogradskog pobednika zakazana su za 2. april 2022. sa početkom od 19 časova uz direktan TV prenos na TV Arena Fight i RTS drugi program.

Kvalitet, snaga, motivacija i energija šampiona kojom obiluju finalisti drugog najstarijeg turnira na Starom kontinentu garancija su spektakla koji nas uz besplatan ulaz očekuje u popularnoj „Žeravici“.

Grb Srbije braniće bronzani srpski as sa Svetskog šampionata u Beogradu 2021. kruzeraš Vladimir Mirončikov (do 86 kg) u sudaru sa Ukrajincem Sergejom Horskovim.

U poslatici i završnom meču 59. Beogradskog pobednika gledaćemo kapitena srpske reprezentacije, našeg proslavljenog šampiona i superteškaša Vladana Babića u okršaju sa vicešampionom sveta iz 2021. Jermencem Davitom Čaklojanom.

Srpsku boks mladost predvodi briljantni Sezim Aličić koji iza sebe ima mnoštvo medalja, od Evropske juniorske do seniorskih. Ovaj put sa samo 20 leta naći će se u borbi za tron turnira koji su osvajale legende ex Yu boksa: Bogdan Kahriman, Mate Parlov, Jovan Džakula, Zvonko Vujin, Svetomir Belić, Dragomir Vujković, Ljubinko Veselinović, Tadija Kačar, Slobodan Kačar, Mirko Puzović, Sreten Mirković, Miodrag Perunović, Bratislav Ristić, Dragan Konovalov, Aziz Salihu, Plamen Jankov, Ante Josipović, Ivan Ribać...

Protivnik našem mladom šampioni Aličiću u kategoriji do 60 kg biće Jermenac Karen Tonakanjan. U kategoriji do 75 kg još jedan mladi bljesak srpskog boksa Jovan Nikolić boriće se protiv Kazahsatanca Iljara Ašiurova.

U bantam kategoriji (do 54 kg) predstavljaće nas Tamir Galanov protiv Kazahstanca Olzhasa Bainijazova. Prštaće u ringu u okršaju dva teškaša, našeg Sadama Magomedova (do 92 kg) i Jermenca Narekom Manasjanom, a videćemo i jedan bratski sudar u kome će snage odmeriti srpski reprezentativci u velter kategoriji (do 67 kg), prošlogodišnji šampion „Beogradskog pobednika“ Vahid Abasov i Pavel Fedorov.

Mirončikov, Babić, Aličić i drugovi u „Žeravici“ od 19 časova boksuju za Srbiju. Podržimo ih na putu ka novim medaljama. Oni su zacrtali zlatne, budimo im vetar u leđa ka ostvarenju cilja!

