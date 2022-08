NEPOBEDIVI VELJKO RAŽNATOVIĆ: Ogrnuo SRPSKU ZASTAVU pa razbio rivala! FOTO

Sjajni srpski bokser Veljko Ražnatović nastavio je impresivan niz u svojoj karijeri.

On je upisao 12. pobedu u profesionalnoj karijeri u kojoj i dalje ne zna za poraz.

Ovog puta je protivnik srpskog boksera bio Jane Forsman (39) iz Finske, iskusni borac koji je poslednjih godina u padu forme.

Reprezentativac Srbije u boksu još jednom je savladao rivala, a podršku na društvenim mrežama odmah su mu pružile sestra Anastasija i majka Ceca, koja je bila posebno ponosna na uspeh sina koji je neporažen u karijeri.

Ipak, njegovo veliko iskustvo bilo je izazov za Veljka, koji je na kraju uspeo da stigne do još jednog trijumfa.

1 / 6 Foto: PR TIGER TEAM

Jane Forsman i nekako se držao u prvoj rundi, ali je onda Ražnatović kao brzi voz udario u njega i posle nekoliko nokdauna trener Finca je bacio peškir u ring!

- Svaka čast Janeu Forsmanu i veliko hvala što je spasio ovu reviju da ne propadne za mene, s obzirom na to da se Venecuelanac nije pojavio zbog problema s vizom. Finac se hrabro borio, momački odradio do poslednjeg atoma snage, skidam mu kapu. Ipak, osećam se kao da nisam radio ovaj meč, željan sam težih pobeda i većih imena, i sada, počevši od 16. septembra, krećemo na sve i na svakoga. Želim titulu prvaka sveta, željan sam pravog testa u ringu i to obećavam beogradskoj publici 8. novembra. Dosta smo učili o letenju, vreme je da raširimo krila. Uz moj tim i trenera Zorana Bačulova spreman sam za velika dela. Slava Bogu! - u dahu je rekao Ražnatović posle meča.

Na spektaklu u prepunoj jagodinskoj sportskoj hali, pored dva profi meča u boksu, viđena su i četiri kik boks megdana i karate.

