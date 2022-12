PRE 7 GODINA OD VILE JE NAPRAVILA INTERNAT NA MALOM OSTRVU! Ovako poznata karatiskinja kroz BUŠIDO KODEKS uči decu o vaspitanju

Jedan od zanimljivih gostiju današnje emisije "Pusti brigu", bila je Tanja Petrović. Rođena Beograđanka, svetski poznata, po blistavoj karijeri karatiskinje.

foto: kurir tv

U trenutku kada je došla u emisiju završen je turnir u njenoj organizaciji, za koji kažu da je jedan od najboljih u svetu.

Petrović se udobno smestila, pa predstavila prisutnima u studiju, kakav je turnir koji se održavao pod njenom organizacijom, u čast japanskom caru, i Bušido kodeksu.

- On je zamišljen kao više od igre i sporta u čast rođenju japanskog cara. Naša borilačka veština je i potekla iz Japana. Moja ljubav prema Japanu je promocija vrednosti kroz Bušido kodeks. Decu treba vaspitavati kroz sport, koji nije samo jurnjava medalja i takmičenja - podelila je Petrović.

02:14 TANJA PETROVIĆ - SPORTSKO VASPITANJE BUŠIDO KODEKS

Otkrila je i koje su pobude dece kada upisuju karate.

- Svako dete želi borbu i želju da se dokaže. Borilačke veštine su i terapeutski način da se agresija kontrolisano ispolji. Zato imamo jako puno dece u karateu - kazala je Petrović.

Podelila je kako i kada je počela da gradi sportski centar.

- Kamp je na Srebrnom jezeru, kao internatskog tipa, na malom ostrvu. To je u stvari kućica mog tate koja je služila za beg iz Beograda. Pre sedam godina tu kuću sam pretvorila u vilu, kupili smo još zemlje, napravili marinu i sad je to sportsko edukativni kamp. Zovemo ga i "this is sparta" jer kada smo tek počeli tu nije bilo ničeg - kazala je kroz smeh Petrović.

Ona je isakla timskli rad i požrtvovanje kao najbitnije stavke u sportu.

Kurir.rs

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Yettel Hipernet TV, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud