NEMA PREDAHA! Bokseri Srbije bruse formu na pripremama u Dubaiju!

Nova kalendarska 2023. kuca na vrata, a sa njom srpskim bokserima takmičenja i izazovi, veliki zadaci u vidu kvalifikacija za Olimpijske igre kao i Svetsko prvenstvo u Uzbekistanu. Za mušku bokserku reprezentaciju Srbije nema predaha, radi se naporno i punom snagom na pripremama koje naš tim već drugu nedelju realizuje u Dubaiju zajedno sa kolegama iz Ujedinjenih arapskih Emirata.

foto: BSS

Plemenite veštine u Srbiji i UAE odlučile su da zajedničkim snagama rade na masovnosti, kvalitetu, prosperitetu i budućnosti ovog sporta. Prvi korak bio je potpisivanje istorijskog sporazuma o zajedničkoj saradnji u cilju razmene iskustava i kampova i učešća na turnirima koji su parafirali u septembru 2022. predsednici boks federacija Anas Al Otaibe i Nenad Borovčanin. Spoj sa jedne strane iskustva koje srpski boks poseduje u ovom sportu i sa druge strane najsavremenija infrastruktura boks federacije UAE uz zajednički rad garant su prosperiteta ovog sporta u obe zemlje na domaćoj i međunarodnoj sceni.

Pod budnim okom trenera Nebojše Čurovića, Branimira Jovičića, Vuka Milisav Simića i Bolata Žumadilova i doktora Ognjena Đurđevića, maksimalno motivsani da u 2023. ispišu istoriju priprema se 20 reprezentativaca naše zemlje: Omer Ametović, Semiz Aličić, Vahid Abasov, Almir Memić, Sadam Mogamedov, Srđan Tomić, Rastko Simić, Uroš Čingelić, Dženis Vanić, Hristofer Dimitrov, Srđan Teofilović, Marko Pižurica, Filip Džida, Filip Stanojević, Tarik Rašljanin, Nikola Bogatinovski, Vasilije Đurđević, Dušan Veletić, Sanel Hasanović.

foto: BSS

“Pripeme koje imamo u Dubaiju su pripreme oporavka naših mladih boks snaga. Nakon najuspešnije takmičarske godine srpskog boksa u poslednjih nekoliko decenija u kojoj su srpski bokseri i bokserke osvojili medalje na svakom takmičenju na kome su se pojavili, od evropskih do svetskih, među kojima su i evropska zlata, ove pripreme su nagrada novog potpredsednika za razvoj Bokserskog saveza Srbije Olega Čerepanova zaduženog za nacionalne selekcije i novog direktora za razvoj BSS Vladimira Burduna. Srpska boks reprezentacija smeštena je u hotelu Emirat Sport u okviru “Dubai sport city” gde u najsavremenijim uslovima što postoje na planeti sprovode pripreme zajedničkim snagama sa boks selekcijom Ujedninjenih arapskih Emirata i gde je sjajan domaćin našoj kompletnoj boks delegaciji Darija Ratobulskaja. Ovo su izuetno važne pripreme za naše boksere koji će se u 2023. kroz kvalifikacije boriti za ulazak na Olimpijske igre u Parizu 2024. Nakon Svetskog prvenstva u Beogradu 2022. gde smo osvojili bronzu, cilj na SP u Uzbekistanu naredne godine je nadmašiti taj rezultat, što neće biti ni malo lako, jer u predolimpijskoj godini takmičenje na šampionatu sveta takmiče se svi najbolji bokseri na planeti. Na nama je da se dobro pripremimo i idemo u ostvarenje naših ciljeva, a sa pripremama u Dubaiju napravljen je prvi i veliki korak za velike rezultate koje želimo realizovati u godini koja je pred nama” – istakao je predsednik Bokserskog saveza Srbije Nenad Borovčanin.

foto: BSS

Rad, zalaganje, vizija šampiona se uvek isplati, a nagrada dođe, često nenadano i kao veliko iznenđenje. Srpski bokseri nikada do sada nisu imali ovakav vid priprema, idealne uslove za rad i najsavremeniju opremu i infrastrukturu koje su do sada gledali na malim TV ekranima. Sada je to sve njima na raspolaganju, sada žive svoj san zasluženo.

Kurir sport