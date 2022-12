SELEKTOR SRBIJE TONI ĐERONA: Ako želiš da budeš najbolji, moraš se nadmetati sa najboljima

Katalonski trener koji svojim karakterom i znanjem drži na okupu mušku seniorsku reprezentaciju i posle dve godine na klupi Srbije čini da snovi o trofejima ne deluju više toliko nestvarno.

Iako je ovog leta doneo prvu medalju, bronzu sa Mediteranskih igara, sada se sprema za još veći izazov - šampionat Sveta u Poljskoj i Švedskoj.

Čvrsto, sa obe noge na zemlji i bez previše pompeznih obećanja, gospodin Toni Đerona govorio je za sajt Rukometnog saveza Srbije o ciljevima za Svetsko prvenstvo, procesu selektiranja ali i značaju srpskog karaktera za put uspeha.

Za početak razgovora, na pitanje kako je, selektor je odmah prešao na ”posao” i poslao jasnu poruku - kada je tim dobro i on je dobro.

”Sve je savršeno! Pre dve godine ovde je sve počelo kada smo igrali dva meča protiv Francuske. To su lepe uspomene i svaki put kad smo ovde u Pazovi, osećamo se kao kod kuće. Ambijent je uvek fantastičan, čak i prošle godine kada situacija nije bila idealna. Vreme je lepo, igrači su spremni, motivisani za rad i jedva čekamo da započnemo takmičenje na Svetskom prvenstvu!”

Veći deo tima okupio se u nedelju 25. decembra u Sportskom centru FSS, a od 1. januara priključiće im se i Bomaštar, Nikolić i Marsenić.

”U kontaktu sam sa svim igračima, pratimo ih, gledamo sve njihove utakmice u klubovima ali je uvek lepo kada smo svi na okupu. Tokom prve nedelje fokus nam je bio da okupimo igrače, da utvrdimo neke taktičke koncepte i ono što je najvažnije da oporavimo i odmorimo igrače kojima je to najpotrebnije. Svi su došli iz klubova, neki igraju više, neki manje, te je bitno da odredimo stepen umora i potreban odmor za sve njih, kako fizički ako i psihički, da bi na pravi način bili spremni da se posvete igranju za nacionalni tim.”

Nacionalna selekcija Srbije pripremaće se u Staroj Pazovi do 5. januara kada ih očekuje put u Švedsku i dve pripremne utakmice sa drugim domaćinom šampionata, 6. i 9. januara.

”Svesni smo da igramo protiv prvaka Evrope, biće to siguno teške utakmice, ali smo uvereni da je za tim najbolje da se pripremamo na taj način. Kada želiš da budeš najbolji moraš odmeravati snage sa najboljima. Te utakmice će nam dati priliku da testiramo i definišemo planove za grupnu fazu Svetskog prvenstva. Putujemo najpre za Švedsku, potom se vraćamo za Poljsku i cilj je da se ponovo vratimo u Švedsku!”

Iako je nezahvalno govoriti o ciljevima, 49-godišnji španski stručnjak jasno je definisao šta smatra uspehom na šampionatu sveta.

”Ovo Svetsko prvenstvo je drugačije jer daje priliku da se kvalifikujete za Olimpijske igre i to je naš primarni cilj! Definisan je još u 2020. godini i to se nije promenilo. Želimo da dođemo do eliminiacione faze, da igramo četvrtinu finala, jer ćemo tako moći da izborimo mesto na Olimpijskim igrama i naravno da se borimo za medalju!”

Vera gospodina Đerone u njegov tim je neupitna, ali je svestan da uspeh na velikim takmičenjima zavisi od mnogobrojnih faktora.

”Ambiciozni smo, ali smo svesni svojih vrlina i mana. Znamo da ako budemo bili u punom sastavu, da smo svi zdravi, možemo da pobedimo bilo koga. Svesni smo, međutim, da prethodne godine nismo imali velika takmičenja, propustili smo prvenstvo u Egiptu zbog virusa. Iako imamo igrače koji imaju oko 30 godina, rekao bih da nam treba još malo iskustva, a baš zato će nam od velikog značaja biti dve prijateljske utakmice sa Švedskom.”

Posle više od dve godine na klupi Srbije, jasno je da su vrlo precizno definisani planovi rada i fukcionisanja, a selektor Srbije objasnio je zašto je to važno.

”Uvek moraju da postoje kratkoročni ciljevi koje je lakše postiići i koji podstiču da još vrednije radite, ali to jedino ima smisla ako je praćeno i dugoročnim ciljevima koji usmeravaju i drže vas fokusiranima. Jedan od tih ciljeva je bilo i okupljanje razvojnog tima, ti momci su uzeli i medalju na Mediteranskim igrama, bili su i sada sa nama u Pazovi, odigrali prijateljski meč sa Slovenijom, tako da uvek imamo veliki broj igrača na raspolaganju i svi konkurišu za tim. Gotovo 40 igrača je bilo sa nama u prvoj nedelji priprema i to je zaista pozitivno. Sada imamo kvalifikacije za Evropsko prvenstvo, pobedili smo na prve dva meča protiv Finske i Slovačke, a u martu igrmo dve utakmice protiv Norveške koja ima sjajan tim. Dakle, moramo da kombinujemo dugoročne i kratkoročne ciljeve kako bismo ostvarili napredak.”

Svaki put kada se objavi spisak za neko od okupljanja reprezentacje, neizbežna su pitanja zašto neko jeste ili nije u timu.

”Imamo listu od 35 igrača i svi su na raspolaganju. Nazivamo ih A i B timom, ali oni su samo dve grupa igrača. Neki su mladi, igrači za budućnosta, ali svi imaju podjednaku šansu. Sklapati tim je kao sklapati puzle. Čak i ako je neko možda u sjajnoj formi, ako se ne uklapa u slagalicu, u tim, neće moći da bude selektovan. Bitno je da uloga koju imaju u svojim timovima bude slična onome što je potrebno reprezentaciji u tom trenutku”, objasnio je trener Srbije a potom i detaljnije govorio o procesu selktiranja igrača:

”Kada sam počeo da radim, uspostavili smo sistem gde smo u kontaktu sa velikim brojem igrača i time smo im svima poslali poruku da ako se dovoljno trude i rade, neko ih prati i moći će da dobiju šansu. Želimo da svi uvek budu motivisani i spremni da igraju za Srbiju. Ne želimo da smo imamo sve najbolje igrače koji će obući isti dres i igrati, već gradimo tim koji će dobro funkcionisati kao grupa i na terenu i van njega!”

Od velike važnosti u procesu selektiranja je i karakter igrača, a Toni Đerona to posebno ceni.

”Srpski karakter je nešto sa čim sam jako dobro upoznat, još od početka svoje trenerske karijere u Barseloni. Zadovoljstvo mi je što sam radio sa nekima od najboljih srpskih igrača i oni su mi približili taj duh Srba. Oduvek sam bio fasciniran koliko su strasvesni kada je igranje za nacionalni tim u pitanju, koliko su ponosni da nose dres Srbije i verujem da je karakter ono što može da napravi pozitivnu razliku!”

Da li preferirate skandinavski stil igre sa mnogo trčanja?

”Znamo da se stilovi razlikuju, volimo detalje i taktiku, ali moderni rukomet podrazumeva da morate da trčite. Ja sam katalonski i španski trener, ali za mene ne postoji španska škola rukometa, niti bilo koja druga. Postoje različite trenerske filozofije sa fokusom na različitim detaljima i elementima igre.”

Za kraj razgovora, gospodin Toni Đerona poslao je poruku mladim trenerima i onima koji žele da se bave trenerskim poslom u rukometu.

”Budite strastveni. Bez ljubavi prema rukometu, ne možete da se bavite obim poslom. Učite stalno! Ne propuštajte priliku da svakoga dana i u svakom trenutku učite nešto novo. Nekada i gledanje treninga drugog sporta može da vam da ideju šta u svom radu možete da implementirate. Budite motivisani svakoga dana da radite i trenirate. Bez toga nije moguće napredovati kao trener. Volite rukomet!”

