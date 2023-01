MMA ZVER U CRVENOJ ZVEZDI: Darko Stošić u crveno-belom! Klub ponovo ima velike evropske ambicije (VIDEO)

MMA klub Crvena zvezda predstavio je u prepunom Zvezdinom pres centru pojačanje, najboljeg srpskog borca u teškoj kategoriji Darka Stošića.

foto: www.sd-crvenazvezda.net

Prijateljima, članovima kluba i predstavnicima medija obratili su se Aleksandar Đorđević, predsednik, novo pojačanje Darko Stošić, Dragan Tešanović, sportski direktor, Slobodan Maksimović i Aleksandar Radosavljević, treneri Crvene zvezde.

– MMA klub Crvena zvezda postoji od 2014. godine, a u maju 2022. godine je postao ravnopravni član Sportskog društva Crvena zvezda. Upravo zbog toga, moram da se zahvalim Zvezdanu Terziću, Stojanu Vujku i Zoranu Avramoviću, generalnom sekretaru, koji nam uvek izlazi u susret i stalno smo u kontaktu sa njim. Danas smo se okupili ovde zbog velike vesti, Darko Stošić se vraća u svoj matični klub, gde je počeo i napravio nekoliko velikih pobeda na početku svoje karijere – rekao je na početku konferencije Aleksandar Đorđević, predsednik kluba.

foto: www.sd-crvenazvezda.net

Svoje zadovoljatvo zbog povratka u klub nije krio Darko Stošić.

– Počeo sam u Džudo klubu Crvena zvezda pre nekih 10 godina. Sa nekih 15 godina sam došao u Zvezdu iz matičnog kluba iz Sremske Mitrovice, napravio neke dobre rezultate u džudou. Sticajem okolnosti, posle par godina sam prestao i prešao u MMA klub Crvena zvezda gde počinjem svoju MMA karijeru gde ostvarujem neke značajne rezultate, a treneri su bili Dragan Tešanović i Aleksandar Radosavljević. U jednom trenutku, otišao sam nekim svojim putem u svet, gde sam se ostvario baveći se ovim sportom i evo, vraćam se ovde. Okupili smo se u Zvezdi najviše zbog prijateljstva. Gagi i Rođa su započeli ovu priču i drago mi je da smo svi u Crvenoj zvezdi i da možemo neke mlade nade da stvaramo. Ja ću pomoći i preneti svoje znanje koliko budem mogao. Drago mi je da su me se setili i da posle svih tih godina treniranja i mojih rezultata na kraju došli ponovo ovde i da sam se vratio u Zvezdu – istakao je Darko Stošić.

Ovu priliku Crvena zvezda iskoristila je i da najavi prvu borbu Darka Stošića od povratka u crveno-beli dres. U beogradskoj Štark Areni 18. februara 2023. godine biće održana borba u teškoj kategoriji, u organizaciji “Barve Combat Federation 69” i MMA federacije Srbije, između Darka Stošića i Dagestanca Šamila Gazijeva i ovo je prava prilika da navijači dođu i podrže najboljeg srpskog borca.

foto: www.sd-crvenazvezda.net

Beograd će biti domaćin i Svetskog prvenstva u MMA od 12. do .18. februara takođe u Štark Areni na kojem će Crvena zvezda imati dva predstavnika. U kategoriji do 84 kg će nastupiti Ivan Panić, a u kategoriji do 70 kg će boje kluba i reprezentacije Srbije braniti Milan Stoiljković.

Predsednik MMA kluba Crvena zvezda Aleksandar Đorđević i Darko Stošić potpisali su ugovor, a potom je usledila i zajednička fotografija za uspomenu.

Kurir sport