JA SAM ZVEZDAŠ, ĆIRILICOM PIŠEM: Promovisan kalendar SD Crvena zvezda, budućnost pripada mladima! Brižne reči pesnika Ršumovića

Promocija kalendara Sportskog društva Crvena zvezda pod nazivom “Ja sam zvezdaš, ćirilicom pišem, za Zvezdu navijam, za Zvezdu dišem” za 2023. godinu održana je danas u Medija centru FK Crvena zvezda na stadionu “Rajko Mitić” u prisustvu sportista, članova mlađih selekcija, legendi Crvene zvezde i menadžmenta svih klubova crveno-bele porodice.

foto: www.sd-crvenazvezda.net

Na početku svečanosti, nakon intoniranja himne Crvene zvezde, prisutne je pozdravio Stojan Vujko, predsednik Skupštine SD Crvena zvezda.

– Dragi moji zvezdaši, želim vam dobrodošlicu, posebno mi je drago što vas vidim u ovolikom broju, a još draže kada vidim naše mlade nade i buduće šampione. Ono što želim da kažem je da će Sportsko društvo Crvena zvezda raditi na razvoju infrastrukture za sportiste, na poboljšanju uslova za treniranje i da ćemo iduće godine biti bolji nego protekle – rekao je Vujko.

Usledio je film koji je bio podsećanje na početak projekta “Ja sam zvezdaš, ćirilicom pišem, za Zvezdu navijam, za Zvezdu dišem” koji je održan 1. novembra u kojem su učestvovali budući asovi crveno-belih.

foto: www.sd-crvenazvezda.net

Legendarni Ljubivoje Ršumović, naš pesnik, naglasio je da je ljubav prema Crvenoj zvezdi nešto posebno.

– Siguran sam da ćemo svake godine, promovišući kalendar Crvene zvezde, biti obradovani rezultatima koje će naša omladina postizati u budućnosti. Ja sam zvezdaš, ćirilicom pišem to je neka vrsta imperativa, neka vrsta zakletve, pa bih iskoristio priliku da proširim malo. Ne samo da ćirilicom pišem, što je imperativ takođe, nego ćirilicom mislim, ćirilicom govorim i ćirilicom se ponašam. Neko će reći da to pravopisno nije u redu. A ja mislim da jeste. Ponašati se ćirilicom znači ponašati se zvezdaški i to je ono što i na sportskom polju i u životu inače moramo imati u glavi, a i u srcu, da pripadamo Crvenoj zvezdi i da to ime ne smemo izneveriti – rekao je Ršumović.

foto: www.sd-crvenazvezda.net

Mladi sportisti Crvene zvezde su na veoma zanimljiv način predstavili kalendar sportskog društva. Fudbaleri Tijana Borić i Lav Radojević, košarkaši Nina Jovašević, Sara Ristić i Stefan Šaranović, odbojkaši Iva Vukadinović i Miloš Kosić, vaterpolisti Anastazija Ilić i Jovan Stanković, džudisti Teodora Tica, Milutin Vujko i Rastko Petrović, rukometaši Vanja Radović i David Mandić, atletičari Lena Lešić, Neva Perović i Đorđe Ristanović, veslači Anđelija Vučković i Kosta Stanisavljević, plivači Nikola Stefanović i Filip Kalušević, hokejaši Simonida Folić i Štefan Cuk, biciklisti Jelena Pavlović i Lav Matić i rvači Andrea Kocić i Vasilije Putnik su stihove Zvezdinih pesama koji se nalaze na stranicama kalendara izrecitovali i ispisali na scenografiji.

foto: www.sd-crvenazvezda.net

Sve najlepše sportistima u 2023. godini poželeo je Zvezdan Terzić, predsednik Upravnog odbora SD Crvena zvezda.

– Dragi prijatelji, poštovani sportisti, iza nas je jedna jako uspešna 2022. godina. Imamo čime da se ponosimo, na sve sekcije crveno-bele porodice, od najmlađih do seniorskih. Reprezentovali ste Crvenu zvezdu, naš grb, naše ime na pravi način u zemlji i inostranstvu. Ne sumnjam da će 2023. godina biti još bolja, još uspešnija i zato vam poručujem budite hrabri, budite posvećeni u ostvarivanju svojih ciljeva i rezultati neće izostati. Želim na kraju da izrazim zadovoljstvo zbog sve ove dece koja su na pravi način, emocijom, pokazali šta znači Crvena zvezda za njih i šta znači za čitavu Srbiju. Želim da vam čestitam novogodišnje i božićne praznike u uverenju da ćemo i dalje pronositi slavu naše Crvene zvezde – istakao je Terzić.

foto: www.sd-crvenazvezda.net

Čelnici SD Crvena zvezda Stojan Vujko i Zvezdan Terzić su zajedno sa Ljubivojem Ršumovićem i članovima Upravnog odbora sportskog društva podelili kalendare mladim sportistima, budućim asovima i napravili zajedničku fotografiju za uspomenu.

