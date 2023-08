NIŠTA OD SPEKTAKLA! OTKAZAN BOKSERSKI "RAT": Borba između Džošue i Vajta se neće održati, zbog ovog su navijači ostali u neverici!

Revanš meč između britanskih boksera Entonija Džošue i Dilijana Vajta otkazan je danas, pošto su pronađene nepravilnosti u rezultatima na doping testu Vajta.

Teškaši Džošua i Vajt trebalo je da boksuju 12. avgusta u londonskoj O2 Areni, a promoterska kuća Mečrum otkazala je borbu i saopštila da će sprovesti istragu.

Dobrovoljno antidoping udruženje zaduženo za boks i mešovite borilačke veštine navelo je da su pronađene nepravilnosti u rezultatima Vajta tokom nasumičnog testiranja na doping.

Vajt je rekao da je bio šokiran i očajan kada je čuo rezultate testiranja i odbacio je mogućnost da je uzeo bilo kakve nedozvoljene supstance. On je naveo da je insistirao da ga to udruženje testira, da je to uradio dobrovoljno i o svom trošku.

"U potpunosti sam nevin i tražim vremena da prođem kroz proces dokazivanja, a da niko ne donosi prebrzo zaključke ili da dođe do suđenja u medijima", naveo je Vajt.

Džošua je u decembru 2015. godine nokautom u sedmoj rundi pobedio Vajta za titulu britanskog šampiona u teškoj kategoriji. Revanš je dogovoren u julu, kada su propali pregovori za meč Džošue i Tajsona Fjurija.

Vajt je od 2012. do 2014. godine bio suspendovan zbog uzimanja nedozvoljene supstance, a 2019. godine Britanska antidoping agencija odbacila je slučaj protiv njega, pošto je utvrđeno da je nivo zabranjenog steroida u njegovom uzorku bio nizak i da on nije bio kriv.

Kurir sport