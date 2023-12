RUKOMETAŠICE PROTIV POLJSKE NA STARTU DRUGE FAZE! Bregar i Milojević: Zaustaviti Kobilinsku

Ženska seniorska reprezentacija Srbije sutra startuje učešće u glavnoj fazi Svetskog prvenstva za dame.

Srpkinjama je ostanak u Herningu i prilika za tri izuzetno jake utakmice bio cilj pre prvenstva, ali, belu zastavu niko ne podiže i za Poljsku, Nemačku i Japan se priprema sa maksimalnom dozom ozbiljnosti.

Prva od tri utakmice igra se sa početkom u 15 časova i 30 minuta, gde kao domaćini izlazimo na megdan Poljakinjama.

Najpozvanija da o njima priča svakako je pivot Jovana Milojević, koja skoro čitavu deceniju nastupa u ovoj zemlji.

“Poznajem ekipu Poljske jako dobro jer sa njima i protiv njih igram godinama. Pokušaće da nas slome lakim golovima iz kontri i polu-kontri što nismo dobro branile protiv Rumunije, ali ovo je prilika da se ispravimo i brže vraćamo nazad u odbranu. Najveća opasnost svakako dolazi od Kobilinske koja je lider ove generacije Poljakinja.”

Sa tim je saglasan i selektor Srpkinja, Uroš Bregar.

“Biće potrebno da na brzu tranziciju odgovorimo adekvatno i da zaustavimo njihove bekove koji odlično šutiraju sa distance. Verujem da jakom odbranom možemo da delujemo kao i u utakmici protiv Danske, ali ne treba ovako mladim igračicama koje prvi put igraju zajedno nametati pritisak i očekivanja da to može stalno. Za to je potrebno vreme, a one su tek na početku.”

Nemačka je sledeći protivnik 9. decembra sa početkom u 18 časova, dok je sada već dužnik Japan, duel sa kojim se glavna faza SP završava. Ta utakmica je na programu u 15 časova i 30 minuta.

Nemačka je iz grupne faze prenela maksimalna četiri boda, Poljska dva manje dok je Japan bez bodova.

