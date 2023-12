ONI SU POKORILI KONKURENCIJU! Imamo nove prvake Srbije u boksu! FOTO

Plemenita veština Srbije dobila je nove asove, nove šampione države i čvrst temelj budućnosti kako na domaćoj tako i međunarodnoj sceni. Pojedinačno prvenstvo Srbije 2023. u boksu za omladince i seniore (žene i muškarci) održano je u hali Doguš u Novom Pazaru na kome je učestvovao 121 takmičar (88 muškaraca i 33 žene) iz 45 klubova.

Priliku za finalne okršaje i time šansu da zlatnu medalju okači oko vrata imalo je ukupno 66 bokserki i boksera u svim težinskim kategorijama. Domaćini šampionata Srbije 2023. u pojedinačnoj kategoriji bili su Bokserski savez Srbije, BK Novi Pazar i Grad Novi Pazar, a finalne borbe u živom prenosu svi ljubitelji boksa mogli su ispratiti putem malih tv ekrana na TV Arena Fight.

foto: BSS

U prepunoj i prelepoj hali Doguš naslov najboljeg boksera Pojedinačnog prvenstva Srbije 2023. poneo je bokser velter kategorije (66 kg), član BK Novi Pazar Džejlan Toskić koji je do trijumfa u finalu nad bokserom BK Sombor Sejdijem Nazifom stigao sa ubedljivih 5:0, pehar je uručio legendarni srpski bokserski as Mirko Puzović. Za najbolji i najborbeniji par kod muškaraca proglašeni su Zlatko Turković (BK NBG Blokovi) i Ahmed Mavrić (BK Novi Pazar) koji su odmerili snage u poluteškoj kategoriji (do 80 kg), pehare su uručili Fazlija Šaćirović i Bebica Župljanin. Za najboljeg tehničara proglašen je u poluvelter kategoriji (do 63.5 kg) Momčilo Janjić (BK Goša) savladavši Nikolu Lazarevića (BK Naissus) 5:0.

foto: BSS

U konkurenciji bokserki lentu najbolje na Prvenstvu Srbije ponela je zlatna reprezentativka naše zemlje Sara Ćirković (BK Obilić) koja je u bantam kategoriji (do 54 kg) savladala Kristinu Marković (BK Despot) prekidom u prvoj rundi, pehar je uručio Idriz Hrnjak. Najborbeniji par čine Aleksandra Rapajić (BK Petrovgrad) i Nikolina Gajić (BK NBG Blokovi) u srednjoj kategoriji (do 75 kg), pehare uručio Izet Lukač. Najbolja tehničarka je Saida Bukvić (BK Novi Pazar) koja je u kategoriji muva (do 52 kg) pobedila Jasminu Nađ (BK Ultimate Fighter), pehar je uručio Dr Demin Jurić.

foto: BSS

Kod omladinki pehar namenjen najboljoj bokserki osvojila je Dragana Jovanović (BK Sombor) koja je kategoriji do 52 kg savladala Anđeliju Kovčić (BK Voždovac). Najborbeniji par čine u muva lakoj kategoriji (do 50 kg) Nikolina Džida (BK Voždovac) i Sara Mitić (BK Čačak) koja je ujedno i najbolja tehničarka.

U konkurenciji omladinaca za najboljeg boksera proglašen je Marko Pižurica (BK Spartak) koji je u poluteškoj kategoriji (do 80kg) savladao Srđana Teofilovića (BK Obilić) 5:0. Najborbeniji par su Admir Kamešničanin (BK Novi Pazar) i Luka Mihailović (BK PMP) u pero kategoriji, do 75 kg, najbolji tehničar je Filip Džida (BK Voždovac) koji je u poluvelter kategoriji (do 63.5 kg) salvadao Hristofera Dimitrova (BK Pinki).

Rezultati finalnih borbi:

omladinke - (57kg) Marija Lukić – Martina Vuković 5:0, seniorke (50kg) Nina Radovanović – Sandra Bril RSC R2, seniorke (60kg) Klara Ribak - Sanja Marković RSC R3, seniorke (+81kg) Sara Miljković - Elma Hajrović WO, omladinci (48kg) Nikola Maksimović Stefan Petrović RSC R2, omladinci (51kg) Vuk Kojić - Severdžan Gaši 5:0, omladinci (67kg) Dženis Vanić - Hamza Rašljanin 4:1, omladinci (86kg) Srđan Tomić - Aleksandar Đorić RSC R1, omladinci (+92kg) Mihailo Milosavljević – Kadir Ćuturić WO, seniori (86kg) Bojan Stanojlović – Aleksa Marković DSQ R2, seniori (+92kg) Dušan Veletić- Nikola Ćirković RSC R1, omladinke (50kg) Sanja Mitić – Nikolina Džida 5:0, omladinke (52kg) Dragana Jovanović – Anđelija Kovčić 5:0, seniorke (45-48kg) Snežana Šiljković - Kristina Nađ Varga 5:0, seniorke (54kg) Sara Ćirković - Kristina Marković RSC R1, seniorke (57kg) Anđela Branković - Jelena Zekić 5:0, seniorke (63kg) Jelena Janičijević – Anastasija Nikolovski 5:0, seniorke (66kg) Milena Matović - Tijana Milošević RSC R3, seniorke (75kg) Nikolina Gajić - Aleksandra Rapajić 3:2, omladinci (80kg) Marko Pižurica – Srđan Teofilović 5:0, seniorke (52kg) Saida Bukvić - Jasmina Nađ 5:0, omladinci (57kg) Luka Mihailović - Admir Kamensničanin RSC R3, omladinci (60kg) Marko Jovanović – Filip Durtanovski 5:0, omladinci (63.5kg) Hristofer Dimitrov – Filip Džida 3:2, omladinci (71kg) Nikola Cvetković – Dimitrije Lukić 5:0, omladinci (75kg) Dimitrije Andrejević - Strahinja Mitrović 3:2, seniori (60kg) Damir Sejdija - Rade Joksimović 5:0, seniori (63.5kg) Momčilo Janjić - Nikola Lazarević 5:0, seniori (67kg) Džejlan Toskić - Nazif Sejdi, 5:0 seniori (71kg) Sead Ikanović – Veljko Vukadinović 3:2, seniori (75kg) Aleksandar Šerifović – Dario Tomić 4:1, seniori (80kg) Ahmed Mavrić - Zlatko Turković 4:1, seniori (92kg) Lazar Lazarević – Relja Stojković RSC R2.

Bronzane medalje osvojili su: omladinke muva laka (50kg) Mirela Kasović, omladinke Muva (52kg) Jovana Nikotović, omladinci pero (57kg) Miloš Marinković, omladinci pero (57kg) Milan Čakširan, omladinci laka (60kg) Luka Ranković, omladinci velter (67kg) Lazar Matić, omladinci velter (67kg) Vladimir Beriša, omladinci polusrednja (71kg) Marko Burmazović, omladinci polusrednja (71kg) Strahinja Rašović, seniori poluvelter (63.5kg) Pavle Baltić, seniori poluvelter (63.5kg) Stefan Filipović, seniori velter (67kg) Uka Ehon, seniori velter (67kg) Dušan Prica, seniori srednja (75kg) Vladimir Gubaš, seniori srednja (75kg) Imran Mašović, seniori superteška (+92kg) Aleksandar Manić.