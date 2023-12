SJAJNA SEZONA JE IZA NJIH! Jelena Arunović: Verujem u Zoranu i naš rad

Iako je trofejna srpska strelkinja Zorana Arunović sezonu okončala sa sedam osvojenih medalja, od čega tri zlata i četiri srebra, njen trener i rođena sestra Jelena Arunović ovom takmičarskom godinom ipak nije zadovoljna.

Zorana je u 2023. stigla do titule koja joj nedostajala, zlata u miksu na Evropskom prvenstvu u paru sa Damirom Mikecom, ali po rečima Jelene Arunović, sezona je ocenjena manje uspešnom nego prethodna, jer je izostalo odličje sa Svetskog prvenstva i Evropskih igara.

"Sezona je za nas bila izuzetno mučna, jer smo se susretale sa poteškoćama na koje ranije nismo nailazile", počela je priču Jelena Arunović i potom dodala:

"Zorana se otrovala u aprilu na Svetskom kupu u Peruu, završila je tamo u bolnici. Sve to joj je zadavalo zdravstvene probleme nekoliko meseci, a tek nedavno su se povukli svi simptomi tog trovanja. Takođe, imali smo i problema sa oružjem. Zbog ratnog sukoba Rusije i Ukrajine ne dobijaju se kvalitetni rezervni delovi, pa se oprema više kvari. To je za nas potpuno nova situacija, sa tim smo se teško borile i to nas značajno udaljilo od cilja. Iscrpljivali su nas problemi te vrste, gde su ti ruke potpuno vezane, i time smo gubile energiju za pripremu za takmičenje. Nije bilo konstantnosti i stabilnosti.".

Ipak, ono što je po rečima Jelene Arunović dobra stvar je što je nivo Zoranine utreniranosti veoma visok.

"Nismo odstupale od zacrtanog za ovu sezonu, kada su ciljevi treninga u pitanju. Izuzetno jakim treninzima podigli smo njenu pripremljenost u streljačkom smislu što mi uliva poverenje da smo u predolimpijskoj godini uradile značajnu stvar i da je početna tačka sa koje sada krećemo daleko znad one koja je bila prošle godine u ovo vreme. Takođe, s obzirom da smo prošle godine izborile olimpijsku normu za Pariz, imale smo privilegiju da se bavimo stvarima koje su važne za pripremanje uslova za postizanje rezultata, ali ne donose trenutni rezultat već je to stvar dugoročnog procesa. Ipak, raduju me poslednji nastupi na finalu Svetskog kupa u Dohi, Internacionalnom prvenstvu Beograda i Međunarodnom takmičenju u Osijeku, kao i činjenica da uz Zoranu u našem streljačkom klubu Olimpik 011 stasavaju mlade strelkinje poput Eleonore Radulović i Jelene Todorović, koje drže nacionalne rekorde u mlađim kategorijama. To je pokazatelj kvaliteta stručnog rada i ali okrenuti smo budućnosti i težnji da se ti rezultati u naredne dve godine približe onima koje postižu Kineskinje i Indijke".

Koliko je kao stručnjak Jelena Arunović cenjena u svetu govori i podatak da je posle predavanja koja je održala u Parizu trenerima francuskih selekcija koji će učestvovati na Olimpijskim igrama, kao predavač nedavno je boravila i u glavnom gradu Gruzije - Tbilisiju:

"Tamo sam bila na poziv Nino Salukvadze, koja će u Parizu naredne godine čak deseti put učestvovati na Olimpijskim igrama. Bila mi je izuzetna čast, jer je 40 godina u vrhunskom sportu i u Gruziji ima status legende", rekla je Jelena Arunović i potom istakla:

"Seminar je trajao sedam dana i bio je namenjen za 23 trenera mlađih kategorija strelaca u Gruziji koji beleže vrhunske rezultate na svetskoj sceni. U prilog tome govori i podatak da su na poslednjem Evropskom prvenstvu U Talinu, na kome su Zorana i Damir postali prvaci Evrope, juniori Gruzije osvojili četiri medalje i to sve u disciplini pištolj. Na prelasku u seniorsku konkurenciju malo im se gube strelci i to je bila jedna od tema mog predavanja. Imala sam šest dana da podelim sa trenerima svoje znanje i iskustvo. Govorila sam i o senzitivnim periodima u razvoju sportista i kako ih koristiti za razvoj određenih karakteristika, formama ispoljavanja preciznosti, metodologiji razvoja preciznosti u disciplinama pištoljem, osnovama selekcije u najmlađem uzrastu, bateriji testova za procenu uspešnosti (ne samo na osnovu rezultata), ali i svojim iskustvima u radu sa vrhunskim sportistom i uključivanju mladih u rad sa seniorima u ulozi sparing partnera. Poslednjeg, sedmog dana, predavanje su održali predsednik Antidoping agencije Gruzije, kao i psiholog streljačkog tima Gruzije. Uputili smo zahtev Svetskoj streljačkoj federaciji da akredituje ovaj seminar, na osnovu obrađenih tema i zvanja predavača, i to je sada u proceduri", objasnila je Jelena Arunović.

Zorana Arunović je prvi srpski sportista koja je izborila učešće na Olimpijskim igrama u Parizu. Upravo učešće na najvećoj svetskoj smotri sporta i osvajanje olimpijskog odluičja, jedinog koje joj nedostaje u bogatoj karijeri, glavni je prioritet u 2024. godini.

"Da se našalim, mislim da smo sve negativno što je moglo da se desi potrošli u 2023. godini. Prvi cilj biće mi da dostignemo kritičan obim rada a da sačuvam Zoranu od povreda. Dobra stvar je što ćemo mesec-dva dana uoči odlaska na Olimpijske igre imati jedno test takmičenje na olimpijskom strelištu, gde je Zorana već imala prilike da trenira kada smo boravile na pripremama u Francuskoj u septembru ove godine. Imaćemo dva Svetska kupa i jedno veliko takmičenje u Minhenu, kao i učešće na Evropskom prvenstvu. Nadam se da ćemo uspeti da izguramo ceo plan rada kako sam zamilsila i da ćemo biti spremne fizički, mentalno i emocionalno onda kada to bude najpotrebnije", zaključila je Jelena Arunović.

