ZORANA I DAMIR BEZ PREMCA: Arunovićeva i Mikec najbolji strelci Srbije u 2023. godini

Streljački savez Srbije (SSS) proglasio je na svečanosti u Beogradu Damira Mikeca i Zoranu Arunović za najbolje strelce Srbije u 2023. godini.

Damir Mikec je prethodnu godinu završio na prvom mestu svetske rang-liste za vazdušni pištolj, a postao je evropski prvak i svetski vicešampion pištoljem u pojedinačnoj konkurenciji.

On je jedan od svega nekoliko strelaca koji su u 2023. godini došli do pobedničkog postolja i na Evropskom i na Svetskom prvenstvu u pojedinačnoj disciplini. U riznicu je dodao i medalje na Svetskim kupovima, što pojedinačno, što u miksu sa Zoranom Arunović, naveo je Savez u saopštenju.

Obraćajući se na svečanosti, Mikec je istakao da će prethodnu godinu pamtiti po tome što je osvojio dva odličja koja su mu nedostajala.

"Prvi put sam postao evropski prvak vazdušnim pištoljem. Posle nekoliko srebrnih medalja, postao sam najbolji na Starom kontinentu, čemu sam dugo težio. To je medalja koju sam najviše želeo i veoma sam srećan zbog tog uspeha, a posebno zato što sam na Evropskom prvenstvu osvojio 'duplu krunu' i ponovo postao prvak Evrope u miksu sa Zoranom", rekao je Mikec.

foto: Profimedia

"Pred kraj sezone, sam stigao do prve pojedinačne medalje na Svetskim prvenstvima. Ispunjeni su svi planovi za sezonu, a to je ohrabrenje za olimpijsku godinu", dodao je on.

Zorana Arunović je u paru sa Damirom Mikecom osvojila pet medalja u miksu, na Svetskom kupu u Kairu osvojila je srebro. Ona je na finalu Svetskog kupa u Dohi bila na korak od odličja, zauzevši četvrto mesto.

"Prošla godina rezultatski nije bila onakva kako sam planirala. Na tri ciljana takmičenja nisam ostvarila sve što sam želela. Ipak, ima i stvari kojima u 2023. godini mogu da budem ponosna. Prolazila sam kroz teške periode, imala problema, ali ponosna sam što sam sve uspela da prevaziđem", rekla je Arunović.

"Bila je to prilika i da sebe dobro izanaliziram, da vidim šta treba da popravim u svom radu, da vidim gde mogu da napredujem. Nadam se da će ta analiza dati rezultate u ovoj godini", navela je ona.

foto: Streljački Savez Srbije

Za najboljeg trenera u prethodnog godini proglašen je Goran Mikec, a za najbolji klub kragujevački "Čika Mata".

Streljački savez Srbije je dodelio i specijalna priznanja - plaketama su nagrađeni Ministarstvo odbrane, koje je obezbedilo 2.000 serijskih vazdušnih pušaka koje je SSS podelio klubovima, i Ministarstvo građevine, saobraćaja i infrsatsrukture.

Od pojedinaca je plaketom je nagrađen Radovan Gatarić, načelnik policijske stanice Čukarica, opštine na kojoj se nalazi SSS.

Posthumno je nagrađen Milisav Pantić, koji je dugogodišnjim radom ostavio dubok trag u srpskom i jugoslovenskom streljaštvu.

(Beta)