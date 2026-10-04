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Alberto Tomba je jedan od najvećih italijanskih sportista svih vremena. Početkom godine bio je u centru pažnje prilikom otvaranja Zimskih Olimpijskih igara.

1/7 Vidi galeriju Alberto Tomba Foto: Carl Sandin/POOL, PA Images / Alamy / Profimedia, Marco BERTORELLO / AFP / Profimedia, IPA / SplashNews.com / Splash / Profimedia

Bogataš na stazi

Tomba nije bio tipičan sportista, naprotiv, ekscentričnim ponašanjem van staza često je punio naslovnice tabloida u Italiji.

Za razliku od poslovično mirnih skijaša, Tomba je bio prava "bombastična" promena, zbog čega je i dobio nadimak "Tomba la Bomba".

Zanimljivo je da je Alberto rođen u izuzetno bogatoj porodici 1966. godine. Njegov otac Franko je bio vlasnik lanca luksuznih butika, a posedovao je raskošnu vilu iz 16. veka u predgrađu Bolonje, u kojoj je Alberto odrastao.

U skijanje se zaljubio tokom celodnevnih izleta koje je njegov otac organizovao za svoje društvo.

Atipičan skijaš

Alberto uopšte nije bio građen za skijaša. Imao je nezgrapnu konstituciju i netipičnu kilažu za ovaj sport. Njegov nekadašnji trener Đorđo d’Urbano govorio je da su njegove noge toliko nabijene mišićnom masom da nije moguće ni da ih uštipnete. Na svom prvom nastupu na Svetskom kupu izleteo je sa staze, a još dve godine su mu trebale da naglasak stavi na na kontrolu vlastite istančane tehnike skijanja.

Prvi veliki uspeh je ostvario 1987. godine, kada je sa samo 19 godina osvojio treće mesto u veleslalomu.

Nakon tog uspeha opustio se tako što je otišao u kamp i prao automobile kolegama iz reprezentacije.

"To mi pomaže da ostanem u dodiru sa stvarnim životom', rekao je tada Tomba.

Miljenik publike i medija

Bio je miljenik publike, ali i medija. Vrlo brzo krenula su i šuškanja o njegovom raskalašnom životu van skijališta. U veleslalomu na Kranjskoj gori izleteo je sa staze, a mnogi su to pripisali celonoćnom partijanju i druženju s brojnim devojkama što je on kasnije objasnio pomalo diplomatskim odgovorom.

"Prvo i osnovno, nije moguće da čovek tulumari čitavu noć, pleše u klubovima i druži se s devojkama do šest ujutro, a da onda ode na stazu na 3.000 metara visine i odvozi trku u kojoj mora da uloži maksimum svoje koncentracije i snage u samo jednom minutu', rekao je tada.

Na Zimskim olimpijskim igrama 1988. godine najavio je kako je stigao s namerom da osvoji zlato u slalomu i veleslalomu što mu je na kraju i pošlo za rukom. Njegov nastup pratilo je više od 16 miliona Italijana, a po povratku u Italiju dočekale su ga desetine hiljada navijača kao i audijencije kod predsednika i pape. Vrlo brzo postao je idol u rangu najpopularnijih fudbalera.

Ni teška povreda i lom ključne kosti nisu ga omele. Po povratku na stazu nastavio je da briljira i osvaja medalje.

Miljenik ženskog pola

No, na pragu 30-tih godina, turbulentni život je počinjao da uzima danak.

"Priznajem da sam nekad ludovao s tri žene do pet ujutro. Sada je to pet žena do tri ujutro', rekao je Tomba tada.

Nakon 12 godina uspešne karijere i osvajanju pet olimpijskih zlata Tomba je odlučio da je vreme za povlačenje.

Imao je selebriti status, vojsku trenera i odvojene termine treniranja što je kod ostalih skijaša izazvalo odbojnost i zavist.

Mnogi su ga poznavali i kao bogatog ženskaroša, a svojedobno je učestvovao i na izboru za Mis Italije da bi uskoro počeo i da izlazi s pobednicom.

Karijeru je okončao na spektakularan način, posvetio se stvarima za koje ranije nije nalazio vremena. Okušao se kao model, a izdao je i vlastiti parfem,

I dok su ga povezivali s brojnim damama, njegovo srce naposletku nije osvojila nijedna, barem ne službeno.

Đoković i Danilović omiljeni sportisti

Legendarni Italijan je jednom prilikom rekao da su mu Novak Đoković i Predrag Saša Danilović omiljeni sportisti iz Srbije, i da je bio dobar prijatelj sa Sinišom Mihajlovićem.

"Omiljeni sportista iz vaše zemlje mi je Novak Đoković, naravno. On je bio moj navijač i pre nego što je počeo da se bavi tenisom. Uz to je i skijaš. Tu je i Saša Danilović, koji je igrao za Bolonju. To su sportisti koje dobro poznajem", rekao je Tomba.

U periodu kada je Siniša Mihajlović, tada trener Bolonje, otkrio javnosti da boluje od raka, jedan od prvih koji mu je javno pružio podršku bio je Alberto Tomba.

"Poslao sam mu veliki zagrljaj. Siniša je dosta uradio za Bolonju, sa poslednjih pozicija je stigao do sredine tabele. Bilo je sjajno", rekao je Tomba.

Legendarni Tomba nikada nije skrivao svoju veliku ljubav prema fudbalskom klubu Bolonji i Siniši Mihajloviću. Više puta u javnosti je izjavio kako se brine za "Mihu", za svog velikog prijatelja.

Razočarao Slađanu Tomašević

Zanimljiva epizoda iz života slavnog Italijana bilo je njegovo gostovanje u "Beogradskoj hronici" kod voditeljke Slađane Tomašević.

Tomašević je poznata po stajlingu sa kratkim suknjama, a jedan od komentara koji ju je pratio bio je da je najkraću suknju nosila kada je gost bio upravo Tomba.

"Alberto Tomba je čuveni skijaš i u vreme kad ja ne znam ni da li sam uopšte radila ovaj posao, Alberto Tomba je bio jedna ozbiljna zvezda. Nemam pojma koja je dužina suknje bila tada, ali se sećam da je moja velika želja bila da upoznam Tombu, mislila sam da je on jedan razvijen frajer, kad sam ga videla, ostala sam razočarana, to ću ti priznati! Džaba suknjica, džaba sve! Ali vidi, to stvarno nema veze sa Tombom...", rekla je Slađana Tomašević o susretu sa Albertom Tombom.