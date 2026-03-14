Srpski tim predvode dve najveće zvezde nacionalne selekcije – Ivana Španović i Angelina Topić, koje su norme za ovo takmičenje izborile direktno ispunjenjem kvalifikacionih standarda, dok su ostali reprezentativci plasman obezbedili na osnovu rezultata i pozicije na svetskim rang listama.

Najiskusnija u timu je Ivana Španović, jedna od najtrofejnijih srpskih atletičarki svih vremena. Nakon izuzetno uspešne karijere u skoku udalj, u poslednjim sezonama fokusirala se na troskok, gde nastavlja da beleži vrhunske rezultate. Početkom 2026. godine ostvarila je izvanredan rezultat skokom od 14,41 metar u dvorani, čime je postavila novi državni rekord i ostvarila normu za Svetsko prvenstvo.

Velika uzdanica srpske atletike je i Angelina Topić, jedna od najboljih mladih skakačica uvis na svetu. Rođena 2005. godine, već sa 17 godina osvojila je bronzanu medalju na Evropskom prvenstvu, a u međuvremenu je stigla i do medalja sa velikih međunarodnih takmičenja, uključujući i bronzu sa Svetskog prvenstva. Drži i nacionalni rekord Srbije u skoku uvis sa preskočenih dva metra, čime se svrstala među vodeće atletičarke planete u ovoj disciplini.

U ekipi Srbije nalazi se i Milica Gardašević, jedna od najboljih srpskih skakačica udalj poslednjih godina, koja je već nastupala u finalima velikih međunarodnih takmičenja i predstavlja važan adut reprezentacije u skakačkim disciplinama.

Sprint će predstavljati Aleksa Kijanović u trci na 60 metara, dok će Strahinja Jovančević takođe nastupiti na ovoj sprinterskoj deonici, iako je ranije skakao u skoku udalj.

Na 400 metara Srbiju će predstavljati Boško Kijanović, sprinter koji poslednjih sezona beleži stabilne rezultate i sve češće se nalazi među učesnicima velikih međunarodnih takmičenja.

U disciplini 60 metara prepone nastupiće Bojan Novaković, dok će u bacačkim disciplinama Srbiju predstavljati bacač kugle, Armin Sinančević.

Posebnu pažnju privlači i Aldin Ćatović, koji će biti najmlađi član srpske reprezentacije na ovom prvenstvu. Talentovani srednjeprugaš nastupiće u trci na 1500 metara i pred njim je prvo veliko seniorsko takmičenje na svetskoj sceni.



Svetsko prvenstvo u dvorani tradicionalno okuplja najbolje atletičare planete, a srpski tim će imati priliku da se takmiči sa svetskom elitom i pokuša da ostvari zapažene rezultate na jednom od najvažnijih takmičenja u dvoranskoj sezoni.

Telekom Srbija je generalni sponzor Srpskog atletskog saveza.

