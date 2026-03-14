Slušaj vest

Adriana Vilagoš je do srebrne medalje stigla hicem iz četvrte serije kada je koplje bacila 59,85 metara, što je ujedno i vodeći rezultat u Evropi ove sezone za takmičarke do 23 godine. Prvo mesto osvojila je Jade Maraval iz Francuske rezultatom 60,02 metra.

Mlada srpska atletičarka još jednom je pokazala da pripada samom vrhu evropskog bacanja koplja. Vilagoš je već godinama jedna od najtalentovanijih bacačica na svetu – svetska je juniorska šampionka i dvostruka svetska prvakinja do 20 godina, a sa samo 18 godina osvojila je i srebrnu medalju na seniorskom Evropskom prvenstvu, čime je postala najmlađa osvajačica medalje u bacačkim disciplinama u istoriji tog takmičenja.

Rođena 2004. godine, Vilagoš je kroz mlađe kategorije pomerala granice - bila je prva atletičarka u istoriji koja je u uzrastu do 18 godina prebacila granicu od 70 metara, a njen lični rekord i nacionalni rekord Srbije iznosi preko 67 metara.

Adriana Vilagoš Foto: EPA / Georgi Licovski, Marco Iacobucci/IPA Sport/ipa-ag / Shutterstock Editorial / Profimedia

Nakon takmičenja u Nikoziji, Vilagoš je istakla da je očekivala još bolji početak sezone.

"Očekivala sam možda malo bolji početak sezone i hitac preko 60 metara, ali ne mogu da budem nezadovoljna. Drugo mesto na ovakvom takmičenju je dobar rezultat i mislim da je ovo skroz solidan početak sezone“, rekla je Vilagoš nakon osvojenog srebra.

Ovim rezultatom srpska bacačica koplja najavila je još jednu sezonu u kojoj će biti među glavnim kandidatima za najviše plasmane na velikim međunarodnim takmičenjima.

Bonus video: