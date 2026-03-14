Slovenačka takmičarka Nika Prevc pobedila je u ski skokovima, takmičenju Svetskog kupa održanom u norveškom Holmenkolenu.
SVETSKI KUP U HOLMENKOLENU: Nika Prevc pobedila u ski skokovima
Prevc je pobedila skokovima od 118 metara i 127 metara, sa 228,5 bodova.
Ona je posle prve serije bila peta, ali je skokom u drugoj seriji uspela da ostvari 17. pobedu u sezoni, ukupno ;39. u karijeri.
Prevc je ove sezone treći put uzastopno osvojila Veliki kristalni globus, namenjen pobednici Svetskog kupa.
Drugo mesto danas je zauzela Nozomi Marujama iz Japana sa 226,1 bodom, skokovima od 124,5 i 122,5 metara.
Norvežanka Ana Odine Strem zauzela je treće mesto sa 224,1 bodom, skokovima od 119,5 i 124 metra.
(Beta)
