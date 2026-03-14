Prevc je pobedila skokovima od 118 metara i 127 metara, sa 228,5 bodova.

Ona je posle prve serije bila peta, ali je skokom u drugoj seriji uspela da ostvari 17. pobedu u sezoni, ukupno ;39. u karijeri.

Prevc je ove sezone treći put uzastopno osvojila Veliki kristalni globus, namenjen pobednici Svetskog kupa.

Drugo mesto danas je zauzela Nozomi Marujama iz Japana sa 226,1 bodom, skokovima od 124,5 i 122,5 metara.

Norvežanka Ana Odine Strem zauzela je treće mesto sa 224,1 bodom, skokovima od 119,5 i 124 metra.

(Beta)

