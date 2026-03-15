Ona je do pobede stigla ukupnim rezultatom 1:43,35 minuta. Šifrin je bila najbrža i u prvoj (50,22s) i u drugoj (53,13s) vožnji.

Drugo mesto zauzela je Nemica Ema Ajher rezultatom 1:44,29 minuta, a treća je bila Vendi Holdener iz Švajcarske rezultatom 1:44,35 minuta.

Šifrin je već obezbedila deveti mali Kristalni globus u slalomu, pošto ima nedostižna 362 boda prednosti u poretku discipline u odnosu na Švajcarkinju Kamil Rast.

Američka skijašica na snegu.

Borba za veliki Kristalni globus u ukupnom plasmanu još nije završena. Šifrin vodi sa 1.286 bodova, dok drugoplasirana Ajher ima 1.206.

Trke u Oreu predstavljaju poslednju stanicu Svetskog kupa pred završnicu sezone u Lilehamer, koje je na programu od 19. do 25. marta.