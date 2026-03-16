Sedmostruki svetski šampion Formule 1 Luis Hamilton izjavio je danas da je "neverovatno zahvalan" svom timu što mu je omogućio da učestvuje u razvoju bolida koji mu je doneo prvi plasman na pobedničko postolje još od 2024. godine.

Hamilton je na Velikoj nagradi Kine zauzeo treće mesto, posle duela tokom gotovo cele trke sa timskim kolegom Šarlom Leklerom.

To je bio Hamiltonov prvi plasman među tri najbolja u jednoj punoj trci Formule 1 od prelaska iz Mercedesa, čiji je vozač Kimi Antonelli pobedio u današnjoj trci.

"Drago mi je što su me saslušali i što su neke stvari koje sam tražio primenili na bolidu. Zbog toga se osećate povezanije sa svima u timu, jer se krećemo u istom pravcu", rekao je Hamilton, dodajući da se raduje povratku u sedište Ferarija kako bi nastavio rad sa ekipom.

Njegova prva sezona u Ferariju bila je puna frustracija, pošto ni vozač ni tim nisu uspevali da pronađu pravi balans sa bolidom osetljivim na podešavanja. Jedini uspeh bio je trijumf u sprint trci u Kini prošle godine, dok tim nije uspeo da osvoji nijednu pobedu u trkama za Veliku nagradu.

Hamilton je u nekim trenucima krivicu preuzimao na sebe, pa je čak u avgustu prošle godine predložio da tim razmotri promenu vozača nakon što je u kvalifikacijama značajno zaostajao za Leklerom.

Na startu nedeljne trke Hamilton je uspeo da prestigne Antonelija i povede, ali je zadržavanje prvog mesta bilo preteško protiv dvojice vozača Mercedesa, čiji bolid mnogi smatraju najkompletnijim u šampionatu.

"Posebno je videti ih ponovo na vrhu, jer je to fenomenalan tim. Znamo da nas čeka mnogo posla ako želimo da ih pobedimo, jer kada su u ovakvoj formi, nije ih lako savladati", rekao je Hamilton.