Bivši slovenački as u ski skokovima Robert Kranjec doživeo je tešku saobraćajnu nesreću i nalazi se u kritičnom stanju.

Prema informacijama slovenačkog portala "Slovenskenovice", Kranjec je hitno prebačen u Univerzitetski klinički centar Ljubljana, gde se lekari bore za njegovo zdravlje. Nesreća se dogodila u petak oko 12.30 časova u oblasti Spoljnje Lipnice, kada je 44-godišnji biciklista, za koga se naknadno ispostavilo da je upravo proslavljeni skakač, izgubio kontrolu tokom vožnje.

Kako se navodi, Kranjec je prešao u suprotnu traku, udario u ivičnjak i potom silovito pao, zadobivši teške povrede. Na lice mesta odmah je stigla hitna pomoć koja mu je ukazala prvu pomoć, nakon čega je prevezen u bolnicu u Jesenicama.

Zbog ozbiljnosti povreda, usledila je dramatična odluka - transport helikopterom u Ljubljanu, gde je zadržan na daljem lečenju. Njegovo stanje je u jednom trenutku bilo izuzetno kritično, ali poslednje informacije donose tračak nade - situacija se, navodno, polako stabilizuje.

Ipak, ono što dodatno šokira jeste podatak do kog je došla policija, portal "Slovenskenovice" navodi kako je utvrđeno da je biciklista u trenutku nesreće bio pod dejstvom alkohola! Alkotest je pokazao čak 1,19 mg alkohola po litru izdahnutog vazduha, što odgovara približno 2,5 promila u krvi.

Protiv njega je pokrenut prekršajni postupak zbog kršenja saobraćajnih propisa, a više detalja o ovom teškom incidentu očekuje se uskoro.

Kurir sport / Slovenskenovice

