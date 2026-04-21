Naučio je lekciju da nikada ne treba prerano slaviti.
OBRUKAO SE
KRENUO DA SE RADUJE NEKOLIKO METARA PRED CILJ, PA DOŽIVEO BLAMAŽU! Hit scena iz završnice maratona! Pogledajte kako je atletičara glup potez koštao pobede!
Slušaj vest
Atletičar Karson Meljo je ispustio pobedu pošto je pred ulazak u cilj počeo da slavi.
Njegovu nepažnju i prerano slavlje je iskoristio Džošua Džekson koji je do pobede na maratonu u Delaveru stigao sprintom u samoj završnici.
Pogledajte kako je to izgledalo:
Bonus video:
Reaguj
1